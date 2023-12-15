Alfa Romeo назвала свой малый внедорожник Milano, как дань городу, в котором была основана компания. Ожидается, что автомобиль презентуют в середине 2024 года.

Известно, что этот кроссовер займет место самого маленького авто в модельном ряду бренда. Когда-то роль самой маленькой и самой доступной модели занимала Alfa Romeo Mito, однако она была снята с конвейера в 2018 году.

Название Milano – в последний раз используемое в 1980-х для версии седана 75 для рынка США – было выбрано, чтобы подчеркнуть "связь между автомобилем и корнями Alfa Romeo", – сказал генеральный директор Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато.

Ожидается, что внедорожник станет конкурентом для Volvo EX30, и других малых кроссоверов B-сегмента. По имеющейся информации, будущее авто будет длиной около 4,1 м и шириной 1,8 м, и будет иметь платформу E-CMP (эту платформу уже использует Jeep Avenger). Использование этой платформы может означать, что бренд представит также и полноприводную версию Milano.

Пока неизвестно, каким силовым агрегатом оборудуют авто, однако ожидается что Milano может получить батарею на 54 кВт-ч, и будет иметь запас хода примерно в 400 км. Также была информации о планах компании сделать версию с мягким гибридом, однако, похоже, что эти слухи не подтвердились.

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Также Импарато добавил, что горячая версия Quadrifoglio рассматривается, но не будет подтверждена, пока бренд не определит, сколько клиенты "готовы платить". Он сказал: "Мы готовы сделать все, что они хотят. Это не проблема. Но мы хотим сначала проверить приемлемость и уровень ежемесячных платежей, которые они готовы платить за версию Quadrifoglio."

С момента запуска Milano будет продаваться в комплектациях Perfor, Veloce и ограниченной выпускной версии. Alfa Romeo прогнозирует, что на Milano будет приходиться около 40% ее глобальных продаж, но Импарато подчеркнул, что компания больше сосредоточена на получении прибыли, чем на "продаже большего количества автомобилей".

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Бренд даст информацию о цене на презентации в Милане в апреле, но позиционирование премиум-класса Alfa Romeo означает, что он будет дороже Jeep Avenger, поэтому, вероятно, цена в Европе будет стартовать примерно от $50 000.