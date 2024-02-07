З 33 одиниць Alfa Romeo 33 Stradale, запланованих до виробництва, лише деякі будуть електромобілями, оскільки більшість власників вирішили використовувати традиційні V6.

Генеральний директор Alfa Romeo Жан-Філіп Імпарато поділився 40-секундним роликом 33 Stradale яка буде створена в електричному та традиційному виконанні.

Читайте також: Alfa Romeo показала фото з тестувань електричного Milano

Як і очікувалося, показана модель, оснащена 3,0-літровим двигуном з подвійним турбонаддувом, але з однією помітною відсутністю — характерним звуковим супроводом V6. Натомість усе, що ми чуємо, це гул електродвигунів. Це звук, до якого нам доведеться звикнути, оскільки суперкари без бензинового двигуна стають все більш поширеними.

Ми отримаємо V6 замість EV-версії, навіть якщо остання має більше потужності. Він має потужну потужність 750 к.с. або додаткові 130 к.с. порівняно з шестициліндровою моделлю. Обидва розганяються від сотні менш ніж за три секунди, а досягають максимальної швидкості понад 320 км/год. Автомобіль Alfa Romeo в електричному вигляді може подолати 450 кілометрів на одному заряді.

Приголомшливе купе з дверима-метеликами було створено спільно з італійським виробником кузовів Carrozzeria Touring Superleggera. 33 Stradale має задній привід, коли працює від двигуна внутрішнього згоряння, і повний привід для конфігурації EV з потрійним двигуном. Бензинова модель оснащена восьмиступінчастою коробкою передач ZF з подвійним зчепленням, яка передає потужність від двигуна, розташованого посередині, на задню вісь.

Alfa Romeo ніколи публічно не розголошувала цінник свого сучасного 33 Stradale, оскільки вона продала всі 33 заплановані одиниці до публічного дебюту, усуваючи потребу в офіційній ціні. Хоча повідомлялося, що клієнти заплатили близько 2,8 мільйона доларів, італійська марка ніколи офіційно не підтверджувала цю цифру.

Хоча відроджений 33 Stradale був представлений у серпні 2023 року, виробництво не планується розпочати раніше 24 червня цього року. У 2026 році буде представлено виключно електричний суперкар, можливо, з іншим ім’ям у стилі ретро.