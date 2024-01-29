Современные кемперы существуют для того, чтобы удовлетворить потребности большинства путешественников, но даже среди них есть ценители настоящей классики. Модернизированный Alfa Romeo T10 Autotutto должен им понравиться.

Фургон Alfa Romeo T10 Autotutto (также известный как Alfa Romeo Romeo) появился в 1954 году. На момент появления этого авто компания Alfa Romeo принадлежала государству, поэтому эти фургоны использовали военные полиция и другие государственные органы.

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Однако фургон имел достаточно современный дизайн, независимую подвеску всех колес и передний привод и оснащался рядным четырехцилиндровым двигателем или двухтактным дизельным двигателем с турбонаддувом. Поэтому T10 очень понравился также и обычным покупателям.

Это означало, что компактные Autotutto стали обычным явлением на улицах Италии, поскольку их использовали для различных задач, например для перевозки грузов или людей. А некоторые владельцы даже переоборудовали их в кемпер и использовали для путешествий на природе.

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Переднеприводный T10 имел низкий и ровный пол, что позволяло мастерам использовать все доступное пространство грузового отсека. Именно такой отреставрированный экземпляр мы можем сейчас увидеть на фото.

Он имеет выразительный округлый кузов, резко отличающийся от современных квадратных фургонов, дополненный привлекательным и функциональным интерьером, оснащенным обеденной зоной двуспальной кроватью компактной миникухней и различными нишами для хранения.

Минималистичный салон имеет два отдельных сиденья, обитые зеленой обивкой, а шторы создают ощущение обособленности между кабиной и жилой зоной. Со стороны водителя расположен большой зеленый диван, который раскладывается в двуспальную кровать, а раскладной обеденный стол и кухонный блок с мойкой газовой плитой и большим количеством шкафов занимают противоположную сторону фургона.

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Эта отреставрированная модель 1955 года является одним из самых красивых ретро-кемперов. Его планируют выставить на аукцион 1 февраля по ориентировочной цене от 97 200 до 118 800 долларов США.