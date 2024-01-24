Немецкий дилерский центр кемперов Caravan Grebner представил мини-кемпер Citroën Berlingo Elektro, который сочетает дизайн классического Citroën 2CV Fourgonnette с современными и экологическими инновациями.

Классический Сітгоёп 2CV увидел свет в далеком 1948 году и сразу получил ряд упреков из-за своей внешности и скромных ходовых качеств. Однако, четырехдверный хэтчбек с выдвижной крышей выдержал испытание временем, и производился еще более 40 лет.

Также интересно: Уникальный Citroen Tissier выставили на продажу

Сейчас дизайн легендарной модели вернулся в современной реинкарнации благодаря сотрудничеству мастерской по производству кемперов Vanderer из Штутгарта и итальянским производителем обвесов Caselani.

Кроме электрической трансмиссии и внешнего вида 2CV, мини кемпер e-Berlingo, имеет разумное планирование салона, которое включает компактную мини кухню, удобное место для сна и разумно интегрированные решения для хранения вещей, удовлетворяющие потребности большинства путешественников.

Читайте также: Итоги года Peugeot, Citroen, Opel, DS и Jeep

Так называемая зона отдыха состоит из L-образной угловой скамейки, которая предлагает много места для сидения. Несмотря на то, что это очень компактный кемпер по всем стандартам, внутри можно спокойно стоять, ведь фургон имеет выдвижную крышу.

Кемпер оснащен внутренней индукционной плитой, раковиной, холодильником и раскладным столом. Дополнительная газовая плита встроена в выдвижную секцию для использования на улице. Кухонный модуль также включает различные варианты хранения, такие как ящик для столовых приборов и несколько шкафов для кастрюль, сковородок и еды.

Также интересно: Электрический Citroen ё-C4 доступен в Украине: известна цена

Благодаря характерному ретро дизайну экстерьера и сочетанию винтажной эстетики и современного комфорта и функциональности внутри, этот мини кемпер является очаровательной данью прошлому, а также демонстрирует большой потенциал для инноваций и эволюции кемперов.