Німецький дилерський центр кемперів Caravan Grebner представив мінікемпер Citroën Berlingo Elektro, який поєднує дизайн класичного Citroën 2CV Fourgonnette із сучасними та екологічними інноваціями.

Класичний Citroёn 2CV побачив світ у далекому 1948 році й одразу отримав низку докорів через свою зовнішність й скромні ходові якості. Однак, чотиридверний хетчбек з висувним дахом витримав випробування часом, і вироблявся ще понад 40 років.

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Зараз дизайн легендарної моделі повернувся в сучасній реінкарнації завдяки співпраці майстерні з виробництва кемперів Vanderer зі Штутгарта та італійським виробником обвісів Caselani.

Окрім електричної трансмісії та зовнішнього вигляду 2CV, мінікемпер e-Berlingo, має розумне планування салону, яке включає компактну мінікухню, зручне місце для сну та розумно інтегровані рішення для зберігання речей, що задовольняють потреби більшості мандрівників.

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Так звана зона відпочинку складається з L-подібної кутової лавки, яка пропонує багато місця для сидіння. Попри те, що це дуже компактний кемпер за всіма стандартами, всередині можна спокійно стояти, адже фургон має висувний дах.

Кемпер оснащений внутрішньою індукційною плитою, раковиною, холодильником і розкладним столом. Додаткова газова плита вбудована в висувну секцію для використання на вулиці. Кухонний модуль також включає різні варіанти зберігання, такі як ящик для столових приборів і кілька шаф для каструль, сковорідок і їжі.

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Завдяки характерному ретро-дизайну екстер’єру та поєднанню вінтажної естетики й сучасного комфорту та функціональності всередині, цей мінікемпер є чарівною даниною минулому, а також демонструє великий потенціал для інновацій й еволюції кемперів.