За підсумками 2023 року концерн Stellantis з брендами Peugeot, Citroen, Opel, DS Automobiles, Jeep займає понад 7% автомобільного ринку України.

Український автомобільний ринок в 2023 році сягнув відмітки близько 72,5 тис. проданих нових автомобілів (легкові та комерційні), що на 63,5% більше у порівнянні з попереднім роком. Частка Stellantis сягнула більше 7%. Загалом продано близько 5,1 тис. нових автомобілів концерну.

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Завершення року було дуже позитивним для Stellantis – в грудні епізодичне зростання продажів дозволило зайняти долю ринку 9,7%, що може бути сигналом до стабільного збільшення продажів у 2024 році.

Peugeot

Peugeot виступає лідером Концерну Stellantis в Україні з точки зору продажів та входить в ТОП-10 автомобільного ринку. Адже сумарно за 2023 рік було реалізовано 2,17 тис. нових автомобілів Peugeot (легкові та комерційні). Це дозволило зайняти близько 3% автомобільного ринку, а також завершити 2023 рік з показником зростання +74% відносного попереднього 2022 року.

Бестселерами виступають кросовер Peugeot 3008 (продано 470 автомобілів) та Peugeot 2008 (продано 348 автомобілів). У свою чергу Peugeot 3008 увійшов в ТОП-10 по продажам у найбільш популярному сегменті C-SUV.

Також стабільно високим попитом користуються фургони та вени: Peugeot Boxer (продано 294 автомобілі у різних версіях), Peugeot Partner (продано 168 автомобілів) та Peugeot Rifter (продано 144 автомобілі).

Легкові моделі теж популярні: Peugeot 408 (продано 194 автомобілі за неповний рік присутності моделі на ринку), зайняв 3-тю позицію в сегменті C-Sedan, а також гідний результат показав перевірений часом доступний седан Peugeot 301 (продано 198 автомобілів).

Пікап Peugeot Landtrek такоє користувався попитом (продано 225 одиниць, результат за неповний рік присутності моделі на ринку), що дозволило впевнено закріпитися в трійці лідерів у власному сегменті.

Citroen

Бренд Citroen також дуже популярний в Україні завдяки широкій модельній лінійці та акценту на комфорт. За підсумками 2023 року, сумарно продано більше 2 тис. нових автомобілів (легкові та комерційні). Завдяки цьому, Citroen продемонстрував зростання продажів на +58% відносно 2022 року та зайняв долю 2,8% українського автомобільного ринку.

Серед легкових моделей найбільшою популярністю користуються великий кросовер Citroen C5 Aircross (продано 386 автомобілів), доступний седан Citroen C-Elysee (продано 340 автомобілів), компактний хетчбек Citroen С3 (продано 196 автомобілів).

Дуже важливу місію в досягненнях Citroen відграють фургони та вени. Великий Citroen Jumper (продано 498 автомобілів у різних версіях) та компактний Citroen Berlingo (продано 368 автомобілів у різних версіях). У свою чергу фургон Citroen Jumper продовжує залишатися серед лідерів у власному сегменті E-BUS.

Завдяки широкій LCV-лінійці Citroen стає лідером з продажу спецтехніки та переобладнаних автомобілів. За результатами півріччя 2023 року ринок таких автомобілів склав 2 475 одиниць і Citroen зайняв першу позицію в рейтингу за результатами продажів.

Opel

В Україні за підсумками 2023 року було продано 890 нових автомобілів Opel (легкові та комерційні) – що майже вдвічі більше у порівнянні з 2022 роком, зростання склало +96,5%. Таким чином, за підсумками 2023 року Opel зайняв 1,2% українського ринку нових автомобілів.

Ключових бестселерів одразу два: компактний вен Opel Combo (продано 344 автомобілі у різних версіях) та середньо-розмірний кросовер Opel Grandland (продано 297 автомобілів). Також непоганим попитом користувались компактній кросовери Opel Mokka (продано 104 автомобілі) та Opel Crosland (продано 74 автомобілі).

DS Automobiles

За підсумками 2023 року в Україні було продано 69 автомобілів DS (лише легкові моделі). Бестселером виступає новий крос-хетчбек DS 4 (продано 47 автомобілів), решту продажів забезпечили кросовери DS 3 та DS 7, а також бізнес-седан DS 9.

Jeep

Комплексний «перезапуск» бренду Jeep в Україні відбувся наприкінці 2023 року, тому наразі результати продажів Jeep не є показовими. Проте новий 2024 рік має продемонструвати гарні продажі, особливо з урахуванням поповнення модельної лінійки. Адже протягом 2024 року до вже представлених моделей Jeep Grand Cherokee, Jeep Wrangler, Jeep Compass буде додано компактний кросовер Jeep Avenger.