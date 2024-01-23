По итогам 2023 года концерн Stellantis с брендами Peugeot, Citroen, Opel, DS Automobiles, Jeep занимает более 7% автомобильного рынка Украины.

Украинский автомобильный рынок в 2023 году достиг отметки около 72,5 тыс. проданных новых автомобилей (легковые и коммерческие), что на 63,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Доля Stellantis достигла более 7%. Всего продано около 5,1 тыс. новых автомобилей концерна.

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Завершение года было очень позитивным для Stellantis – в декабре эпизодический рост продаж позволил занять долю рынка 9,7%, что может быть сигналом к стабильному увеличению продаж в 2024 году.

Peugeot

Peugeot выступает лидером концерна Stellantis в Украине с точки зрения продаж и входит в ТОП-10 автомобильного рынка. Ведь суммарно за 2023 год было реализовано 2,17 тыс. новых автомобилей Peugeot (легковые и коммерческие). Это позволило занять около 3% автомобильного рынка, а также завершить 2023 год с показателем роста +74% относительного предыдущего 2022 года.

Бестселлерами выступают кроссовер Peugeot 3008 (продано 470 автомобилей) и Peugeot 2008 (продано 348 автомобилей). В свою очередь Peugeot 3008 вошел в ТОП-10 по продажам в наиболее популярном сегменте C-SUV.

Также стабильно высоким спросом пользуются фургоны и вэны: Peugeot Boxer (продано 294 автомобиля в различных версиях), Peugeot Partner (продано 168 автомобилей) и Peugeot Rifter (продано 144 автомобиля).

Легковые модели тоже популярны: Peugeot 408 (продано 194 автомобиля за неполный год присутствия модели на рынке), занял 3-ю позицию в сегменте C-Sedan. Также достойный результат показал проверенный временем доступный седан Peugeot 301 (продано 198 автомобилей).

Пикап Peugeot Landtrek также пользовался спросом (продано 225 единиц, результат за неполный год присутствия модели на рынке), что позволило уверенно закрепиться в тройке лидеров в собственном сегменте.

Citroen

Бренд Citroen также очень популярен в Украине благодаря широкой модельной линейке и акценту на комфорт. По итогам 2023 года, суммарно продано более 2 тыс. новых автомобилей (легковые и коммерческие). Благодаря этому, Citroen продемонстрировал рост продаж на +58% относительно 2022 года и занял долю 2,8% украинского автомобильного рынка.

Среди легковых моделей наибольшей популярностью пользуются большой кроссовер Citroen C5 Aircross (продано 386 автомобилей), доступный седан Citroen C-Elysee (продано 340 автомобилей), компактный хэтчбек Citroen С3 (продано 196 автомобилей).

Очень важную миссию в достижениях Citroen отыгрывают фургоны и вены. Большой Citroen Jumper (продано 498 автомобилей в разных версиях) и компактный Citroen Berlingo (продано 368 автомобилей в разных версиях). В свою очередь фургон Citroen Jumper продолжает оставаться среди лидеров в собственном сегменте E-BUS.

Благодаря широкой LCV-линейке Citroen становится лидером по продажам спецтехники и переоборудованных автомобилей. По результатам полугодия 2023 года рынок таких автомобилей составил 2 475 единиц и Citroen занял первую позицию в рейтинге по результатам продаж.

Opel

В Украине по итогам 2023 года было продано 890 новых автомобилей Opel (легковые и коммерческие) – что почти вдвое больше по сравнению с 2022 годом, рост составил +96,5%. Таким образом, по итогам 2023 Opel занял 1,2% украинского рынка новых автомобилей.

Ключевых бестселлеров сразу два: компактный вен Opel Combo (продано 344 автомобиля в разных версиях) и средне-размерный кроссовер Opel Grandland (продано 297 автомобилей). Также неплохим спросом пользовались компактные кроссоверы Opel Mokka (продано 104 автомобиля) и Opel Crosland (продано 74 автомобиля).

DS Automobiles

По итогам 2023 года в Украине было продано 69 автомобилей DS (только легковые модели). Бестселлером выступает новый кросс-хэтчбек DS 4 (продано 47 автомобилей), остальные продажи обеспечили кроссоверы DS 3 и DS 7, а также бизнес-седан DS 9.

Jeep

Комплексный "перезапуск" бренда Jeep в Украине состоялся в конце 2023 года, поэтому пока результаты продаж Jeep не являются показательными. Однако новый 2024 год должен продемонстрировать хорошие продажи, особенно с учетом пополнения модельной линейки. Ведь в течение 2024 года к уже представленным моделям Jeep Grand Cherokee, Jeep Wrangler, Jeep Compass будет добавлен компактный кроссовер Jeep Avenger.