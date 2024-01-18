Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам 2023 года увеличились на 13,7% и составили 12 млн 847 тыс. 481 машину.

Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), положительную динамику, которая наблюдалась в течение 16 месяцев подряд, в декабре прошлого года была прервана небольшим падением (-3,8%) на фоне высокой базы 2022-го.

Читайте также: Импорт китайских авто в Украину вырос на 82%

Лидером по реализации автомобилей в 2023 году стала Германия, где было продано 2 млн. 844 тыс. 609 машин (+7,3%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), положительная динамика фиксируется второй год подряд, однако прошлогодний результат все еще на 21% ниже уровня "допандемийного" 2019 года.

Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Великобритания с показателем 1 млн. 903 тыс. 054 единицы (+17,9%). Третий результат показала Франция – 1 млн 774 тыс. 723 проданных автомобиля (+16,1%). Далее следует Италия, чьи дилеры реализовали 1 млн. 565 тыс. 331 машину (+18,9%).

По итогам 2023 года на украинском рынке новых авто дилерам удалось реализовать 65 тыс. авто (+62,4%).

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в 2023 году продал Volkswagen – 1 млн. 357 тыс. 139 машин (+12,2%). Второе место сохраняет Toyota с показателем 828484 автомобиля (+8%). Третью строчку заняла Audi, реализовавшая 733 176 машин (+19,2%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз BMW (728991 шт., +12,6%) и Mercedes-Benz (682498 шт., +7,5%).