2023 год оказался не таким уж и плохим - авторынок преодолел отметку в 65 000 новых автомобилей.

В декабре рынок уже начал ощущать последствия блокировки польской границы, поэтому объемы продаж были меньше, чем в ноябре (-0,5%). Но все равно рост в декабре был мощным (+45%). Об этом сообщает директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting Олег Омельницкий.

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Восстановление авторынка происходило даже лучше тренда 2014-2016 годов. Результат 2023 года является подобным с 2016 годом, когда было реализовано 64,5 тыс. авто.

Последние два месяца фиксируется чрезвычайно большая доля электромобилей на рынке - почти 20%. По итогам прошлого года было 10%, а в 2021-м - 1,5%. Кроме того, значительно возросла доля так называемых "серых" дилеров - 21%. Последний раз такое было в 90-е и в начале 2000-х.