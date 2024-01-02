2023 рік виявився не таким вже й поганим - авторинок здолав відмітку у 65 000 нових автомобілів.

У грудні ринок вже почав відчувати наслідки блокування польського кордону, тому обсяги продажів були менші, ніж у листопаді (-0,5%). Але все одно зростання у грудні було потужним (+45%). Про це повідомляє директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting Олег Омельницький.

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Відновлення авторинку відбувалося навіть краще за тренд 2014-2016 років. Результат 2023 року є подібним з 2016 роком, коли було реалізовано 64,5 тис. авто.

Останні два місяці фіксується надзвичайно велика частка електромобілів на ринку - майже 20%. За підсумками минулого року було 10%, а у 2021-му - 1,5%. Крім того, значно зросла частка так званих "сірих" дилерів - 21%. Останній раз таке було у 90-і та на початку 2000-х.