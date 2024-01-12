Количество ввозимых из Китая автомобилей быстро растет. Основную массу импорта составляют электрические модели.

В прошлом году украинцы приобрели более 12,2 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая, что на 82% больше, чем в 2022г., сообщает Укравтопром. Из этого количества: новых – 8 тыс. ед. (+91%); подержанных – 4,2 тыс. ед. (+65%).

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Итак, в 2023г. автомобили китайского происхождения охватили 13% украинского рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, впервые регистрировались в Украине, доля "китайцев" - 2%. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 81%.

Самые популярные модели новых авто китайского происхождения по итогам 2023 года:

Volkswagen ID.4 - 2651 ед.;

Dong Feng/Honda M-NV - 557 ед.;

Volkswagen ID.6 - 491 ед.;

Chery Tiggo 4 - 351 ед.;

Honda eNS1 - 327 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая: