Кількість ввезених з Китаю автомобілів швидко зростає. Основну масу імпорту складають електричні моделі.

У минулому році українці придбали понад 12,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 82% більше, ніж у 2022р., повідомляє Укравтопром. З цієї кількості: нових – 8 тис. од. (+91%); вживаних – 4,2 тис. од. (+65%).

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Отже у 2023р. автомобілі китайського походження охопили 13% українського ринку нових легковиків.

В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» - 2%. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 81%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження за підсумками 2023 року:

Volkswagen ID.4 - 2651 од.;

Dong Feng/Honda M-NV - 557 од.;

Volkswagen ID.6 - 491 од.;

Chery Tiggo 4 - 351 од.;

Honda eNS1 - 327 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю: