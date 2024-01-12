Кількість ввезених з Китаю автомобілів швидко зростає. Основну масу імпорту складають електричні моделі.
У минулому році українці придбали понад 12,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 82% більше, ніж у 2022р., повідомляє Укравтопром. З цієї кількості: нових – 8 тис. од. (+91%); вживаних – 4,2 тис. од. (+65%).
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Отже у 2023р. автомобілі китайського походження охопили 13% українського ринку нових легковиків.
В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» - 2%. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 81%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження за підсумками 2023 року:
- Volkswagen ID.4 - 2651 од.;
- Dong Feng/Honda M-NV - 557 од.;
- Volkswagen ID.6 - 491 од.;
- Chery Tiggo 4 - 351 од.;
- Honda eNS1 - 327 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- Volkswagen ID.4 - 1573 од.;
- Dong Feng M-NV - 460 од.;
- Volkswagen ID.6 - 282 од.;
- Honda eNS1 - 182 од.;
- Tesla Model Y - 123 од.