Продажі легкових автомобілів у Європі за підсумками 2023 року збільшилися на 13,7% і склали 12 млн 847 тис. 481 машину.

Як зазначають у Європейській асоціації автовиробників (АСЕА), позитивну динаміку, яка спостерігалася протягом 16 місяців поспіль, у грудні минулого року було перервано невеликим падінням (-3,8%) на тлі високої бази 2022-го.

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Лідером з реалізації автомобілів у 2023 році стала Німеччина, де було продано 2 млн. 844 тис. 609 машин (+7,3%). Як зазначають в Асоціації автомобільної промисловості Німеччини (VDA), позитивна динаміка фіксується другий рік поспіль, проте минулорічний результат все ще на 21% нижчий за рівень «допандемійного» 2019 року.

Друге місце серед найбільших європейських авторинків посіла Великобританія з показником 1 млн. 903 тис. 054 одиниці (+17,9%). Третій результат показала Франція – 1 млн 774 тис. 723 продані автомобілі (+16,1%). Далі йде Італія, чиї дилери реалізували 1 млн. 565 тис. 331 машину (+18,9%).

За підсумками 2023 року на українському ринку нових авто дилерам вдалося реалізувати 65 тис. авто. (+62,4%).

Серед автовиробників найбільшу кількість автомобілів у Європейському Союзі у 2023 році продав Volkswagen – 1 млн. 357 тис. 139 машин (+12,2%). Друге місце зберігає Toyota з показником 828484 автомобіля (+8%). Третій рядок посіла Audi, що реалізувала 733 176 машин (+19,2%). Замикають п'ятірку лідерів цього разу BMW (728991 шт., +12,6%) і Mercedes-Benz (682498 шт., +7,5%).