Автомобіль обладнаний електромотором потужністю 115 кВт (156 к.с.) та збільшеним запасом ходу – до 420 км. Citroen ё-C4 в максимальній комплектації SHINE коштує від 1 261 800 грн ($34100).

Автомобіль С-класу Citroen C4 продовжує розширювати гаму в Україні: після запуску крос-седану C4 Х на початку року, тепер в Україні буде доступний електромобіль CITROЁN ё-C4!

Також цікаво тест-драйв Citroen C4Х

Новий Citroen ё-C4 SHINE має більш потужний електромотор, ніж попередник – 115 кВт (156 к.с.) та 260 Нм крутного моменту. Завдяки цьому вдалось покращити динамічні характеристики новинки – прискорення 0-100 км/год за 9,2 секунди та максимальна швидкість 150 км/год.

Жорстка конструкція шини Continental WinterContact TS 870 P створена для використання на важких автомобілях – з електричним приводом, великих, рамних позашляховиках або пікапах. Рекламна інформація

Крім збільшення потужності, Citroen ё-C4 також вирізняється й збільшеним акумулятором. Якщо перші версії електромобілів на платформі СМР/е-СМР було оснащено акумулятором на 50 кВт*год, то тепер для CITROЁN ё-C4 SHINE використано акумулятор ємністю 54 кВт*год зі зміненим хімічним складом: 80% нікелю, 10% марганцю, 10% кобальту. Така батарея демонструє покращену щільність накопичення енергії та довший термін служби.

Для зарядки акумулятора використовується універсальний зарядний порт Type 2 CCS та вбудований трифазний зарядний пристрій-інвертор потужністю 11 кВт, що дозволяє підключатись до різноманітних джерел живлення: змінного або постійного струму, з різною доступною потужністю. Завдяки цьому, Citroen ё-C4 пропонує різноманітні варіанти заряджання: «нічна зарядка» вдома від звичайної розетки (повний заряд акумулятора за 11-21 годину); «прискорена зарядка» в офісі або біля торгового центру від настінного пристрою типу Wallbox (повний заряд акумулятора за 5 годин); «швидка зарядка» від спеціальних зарядних станцій постійного струму потужністю до 100 кВт (заряд акумулятора в межах 20-80% ємності за 30 хвилин).



Електромобіль Citroen ё-C4 пропонується в України у максимальний комплектації SHINE з таким обладнанням: комплексний пакет «Безпека» (адаптивний круїз-контроль з функцією повної зупинки «Stop&Go», система попередження про зіткнення «Forward Collision Warning» та екстреного гальмування у міському циклі руху «Advanced Emergency Braking System», система утримання смуги руху «Lane Keeping Assist», система розпізнавання дорожніх знаків, адаптивне дальнє світло «High Beam Assist», система розпізнавання втоми водія, система контролю «сліпих зон», передні та задні датчики паркування, камера заднього виду), фронтальні та бокові подушки безпеки, шторки безпеки для передніх та задніх пасажирів, особливо м’яка підвіска Progressive Hydraulic Cushions, клімат-контроль, підігріви передніх та задніх сидінь, безключовий доступ та запуск двигуна, сенсорний 10-дюймовий екран, навігаційна система, проекція Head-Up Display, фари ECO LED, легкосплавні 18-дюймові колісні диски CAMELIA та багато іншого.

У вигляді опцій для Citroen ё-C4 доступно наступне: система напівавтономного водіння «Highway Integrated Assist», пакет зовнішньої персоналізації Anodised Red, панорамний скляний люк з електроприводом, оздоблення салону Metropolitan Grey (чорний текстиль-шкіра, тканина сірого кольору, задній центральний підлокітник) тощо.

Вартість електромобіля Citroen ё-C4 в максимальній комплектації SHINE – від 1 261 800 грн.