19:32, 18 жовтня 0

Мені здалося, чи у Citroën C4X поєднано все те, що так люблять українці в автомобілях: зовнішність кросовера, кузов седан з містким багажником, м'яка підвіска для наших розбитих доріг та економічний дизельний двигун з «автоматом»? Так-так, всі ці якості поєднані в одній машині з назвою С4Х.

У модельній гамі Citroën існує «звичайний» хетчбек С4 та подовжена модель С4Х, яка поєднує риси кросовера, седана та купе. Французи називають його крос-фастбек. Напевне через те, що не усі можуть вимовити таке словосполучення, назвали його простіше – С4Х.

Досліджуємо кузов

Спереду його можна легко сплутати з С4 – у них однакові дві широкі лінії, що продовжують фірмовий «шеврон», великі блок-фари під ходовими вогнями.

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Дах у цього «Сітроена» спадає поступово, як у купе чи фастбека, і закінчується великими ліхтарями, які напливають на боковини кузова. Разом з панорамним люком плавна лінія даху надає відчуття купе-кросовера, які часто використовують преміум-бренди. Тому зверху чи ззаду він схожий навіть на Х4, тільки іншого бренду – BMW.

Але якщо подивитись на Citroën C4X в профіль, побачимо справжній седан – чітко виділяються три окремі частини кузова: капот, салон і багажник. Загалом силует машини виглядає дуже стрімко.

Тобто Citroën створив настільки цікавий автомобіль, який по-різному виглядає в залежності від того, з якого боку на нього дивитись. До речі, він ще має непоганий аеродинамічні характеристики – коефіцієнт опору повітря 0,29.

Знайомтесь з Citroen C4X у шоу-румі моделі

Конструктивні хитрощі

Цікаво, що з такими пропорціями Citroën C4X виявляється найдовшим автомобілем цього бренду, доступним в Україні. Навіть кросовер C5 Aircross дещо коротший, хоча, певна річ, вищий. І хоча колісна база аналогічна хетчу С4, місця для пасажирів другого ряду у С4Х все одно більше. Як це вдалося конструкторам «Сітроена», невідомо: можливо, трохи змістили сидіння назад.

Кліренс у С4Х також за параметрами ближче до кросовера, ніж седана, та становить цілих 180 мм. Машина виглядає мужньо, по-кросоверному: цьому сприяють чорні пластикові накладки внизу кузова та на колісних арках, короткий передній звіс та великі колеса.

Ще кілька переваг цього дивного кузова – великий багажник місткістю 510 л (+130 л до С4), який повністю відокремлений від салону. У ширину та глибину він більше метра, тож сюди й справді поміщаються великі валізи чи коробки. А ширина отвору становить 44 см, що не заважає вантажити речі в місткий багажник. Окрім того, у седана краща в порівнянні з хетчбеком оглядовість. Так-так, попри більшу довжину, незручностей при маневруванні чи паркуванні не відчуваєш. Але це вже заслуга мультимедійної системи.

Рахуємо екрани

Найбільш помітний елемент салону – центральний екран. Він досить великий, зі зрізаним у сторону пасажира кутом. А от водійський дисплей невеликий – всього на 5,5 дюйми. Однак він має гарну підсвітку позаду, дуже чітку картинку та вміщає всю необхідну водію інформацію. Втім, основні параметри подорожі додатково висвічуються на проекційному екрані, який транслюється не на вітрове скло, а на невеликий екранчик, який висувається перед очима водія. Таке рішення не вражає, якщо порівнювати з проекційним дисплеєм DS 4, однак ця опція все одно непогано допомагає слідкувати за дорогою та показниками спідометра одночасно.

Щодо мультимедійного екрану, то він має логічну структуру та зручний функціонал. Тут можна під’єднати аж два мобільних телефони одночасно. Камера заднього виду показує і «вид зверху», що виручає в тісних парковках. А завдяки новій операційній системі, що встановлена на С4Х, можна легко підлаштовувати відображення на екрані під свої потреби. Все просто, як на смартфоні: можна додавати нові екрани, розставляти потрібні функції за допомогою віджетів, видаляти зайві елементи.

Зручно, що для клімат-контролю залишили фізичні кнопки та «крутилки». Тому під час руху не потрібно блукати в меню екрана. Цікава опція, яку вперше побачив на цьому «Сітроєні» – тримач планшета перед місцем переднього пасажира. Він може зручно закріпити планшет перед собою, а коли необхідність в ньому відпаде – заховати в спеціальному відсіку. До речі, «бардачок», який знаходиться нижче цієї конструкції, зовсім не став меншим, навпаки – він досить великий та глибокий.

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Розслабляємося разом

С4Х в комплектації Shine добре підготовлений до українських холодів – тут є обігрів вітрового скла та форсунок омивача, керма, передніх, а в деяких варіантах салону – і задніх сидінь. Передні крісла, вже відомі за іншими моделями, мають наповнення Citroën Advanced Comfort, тож дуже м’які й зручні, зменшують дрібні вібрації кузова від поганих доріг.

На другому ряду за формою сидіння дуже схожі. І теж м’які. Місця для колін там вдосталь, і навіть більше, аніж у звичайного хетчбека С4. І хоча дах спадає як у купе, він не нависає над головою. Адже диван більш нахилений, тому й посадка розслаблююча, напівлежача. На мій погляд, це набагато зручніше, ніж вертикальні спинки сидінь у деяких кросоверів.

Дизель з «автоматом»

Серед трьох двигунів, які пропонуються для С4Х, – два бензинових та дизель. Найслабший 100-сильний трициліндровий бензиновик об’ємом 1,2 літри може бути лише з «механікою». А от той самий 1,2, але на 130 сил, а також 130-сильний дизель агрегатується 8-ступеневим АКП японського виробника AISIN. Саме останній у нас на тесті, і саме він видається найбільш оптимальним варіантом.

Навіть 8 передач для дизеля, який набирає максимальний крутний момент у 300 Нм всього на 1700 обертах, не видається надто великою кількістю. Передачі в дизеля потрібно перемикати часто, і AISIN з цим справляється прекрасно. Водночас восьма передача довга, і та трасі тримає мінімальні оберти, тож і забезпечує невеличке споживання пального.

Звичайно, є у С4Х спортивний режим, і тоді оберти під час переключення дещо вищі, як і звук від двигуна. Але й за нормального режиму роботи прискорення достатнє, трохи більше 10 секунд до сотні.

Традиційна перевага дизеля – низька витрата пального. Під час тесту середній «апетит» становив менше 6 літрів. А на трасі – і всі 5,5 л на сотню. Щоправда, дизель з екологічним показником Євро 6 треба заправляти не лише дизпальним, але й рідиною AdBlue. Однак не так часто, та й на більшості українських заправок його уже вдосталь.

Випробуйте Citroen С4Х на власному тест-драйві

Комфорт передусім

Загалом у Citroën C4X все спрямовано на комфортне керування. М'які сидіння, легке кермо та педалі – напружуватись не треба. Підвіска теж комфортна, на невеликих нерівностях розгойдується та навіть заколисує. Суттєві ями поглинає спеціальна система амортизаторів Citroën Progressive Hydraulic Cushions. У них замість гумового відбійника в кінці ходу стоїть гідравлічна система, яка забезпечує більшу пружність, тож не передає на кузов відчутних ударів. Причому ці гідравлічні упори встановлені на обох сторонах амортизатора – для стиснення та відскоку. Таким чином, пасажири не відчувають неприємних ударів при наїзді на яму та виїзді з неї.

Попри спрямування на комфорт, кермо доволі чутливе, тож невисокий автомобіль точний в поворотах й не сильно крениться в них. Відчуваєш, ніби їдеш у звичайному легковому хетчбеку. У нормальному режимі роботи двигуна майже не чути, а от в спортивному вже трохи гарчить. На високих швидкостях теж чути шум вітру від дзеркал, однак не настільки, щоб не можна були почути розмови пасажирів на задньому сидінні.

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Тестовий С4Х в комплектації Shine має ще й пакет «Безпека+», тобто можливість напіватономного водіння. Це поєднання активного круїз-контролю з утриманням автомобіля у свої смузі руху. Машина, коли бачить розмітку, їде посеред смуги, повертає на дугах, гальмує перед перешкодами. І навіть коли в заторі передній автомобіль зупинився, а потім поїхав, С4Х рушає за ним. Єдине що, сильно розслабитись «Сітроєн» не дає – руки треба тримати на кермі.

Система Line Assist коректно направляє кермо в середину смуги, якщо машина з'їзджає з неї. Вона ще й попередить, якщо водій чомусь їде посередині розмітки. Щоправда, на поганих дорогах деколи й справді так легше їхати, тому «помічників» можна вимкнути. Загалом виробник заявляє, що С4Х має до 20 систем безпеки.

А що допомагає вночі сконцентруватись лише на водінні – то це той самий дисплей перед очима водія, який показує швидкість та напрямок руху, а також автоматичне перемикання дальнього та ближнього світла фар. Вночі під час поворотів також вмикається протитуманка з того боку, куди повертає кермо. Вона підсвічує ділянку, на якій можуть бути перешкоди чи навіть пішоходи.

Для дальніх доріг

Усі ці особливості сприяють довгим поїздкам на далекі відстані. Зручні крісла, м’яка підвіска, місткий багажник, неперебірливість у якості доріг та невелика витрата пального – все, що потрібно у далеких вояжах. Хоча і в місті ці якості зовсім не зайві. Єдине, що може напружувати в тісних вуличках – довга корма. Однак система кругового огляду робить цей недолік зовсім незначним.

А тепер про ціни. Найдешевший С4Х зі 100-сильним бензиновим двигуном та механічною коробкою передач та комплектації Feel коштує 886 100 грн, тобто $24 000. На 114 тисяч гривень дорожча версія з “автоматом” та 130-сильним бензиновим двигуном.

Тестова машина в комплектації Shine найдорожча – у неї дизельний 130-сильний двигун, 8-швидкісна автоматична коробка передач AISIN та велика кількість додаткового обладнання. Вона коштує 1 130 800 грн, тобто $30 560. За шкіряний салон, люк та фарбу металік ще потрібно доплатити. Однак за мультимедійними можливостями та системами безпеки ця версія відповідає набагато дорожчим кросоверам чи навіть моделям преміум-сегменту. При тому, що Citroën C4X забезпечує рівень комфорту та технологій, які виходять за межі С-класу.