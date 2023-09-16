19:33, 16 вересня 0

Якщо вам не вистачає в автомобілі вишуканості та шарму, зверніть у вагу на DS 4 Cross: його оригінальність не знає меж.

DS 4 оригінальний у всьому: навіть визначити його приналежність до якогось з автомобільних класів досить важко. Він створений на платформі EMP2, яку ділить з Opel Astra та Peugeot 308, тому має передній привід та розміри хетчбека С-класу. Але конкурує з преміальними моделями від Lexus, MINI, Mercedes-Benz та BMW. При цьому у довжину DS 4 має 4,4 м, а от у висоту навіть не дотягує до 1,5 метри, тобто перед нами – класичний хетчбек.

На його боковині написано Cross, що натякає на приналежність до кросоверів.. Але насправді ця позначка вказує на комплектацію Trocadero Cross, яку легко визначити за пластиковими накладками на боковинах та рейлінгами на даху. А от інша, “міська” версія Performance Line цих аксесуарів не має.

Знайомтесь ближче з обома версіями в шоу-румі моделі.

Гра світла

З усіх боків DS 4 виглядає й справді вишукано. Погляд чіпляється за низький профіль, довгий капот, короткий задній звис, решітку радітора у формі сот, матричні фари з підсвіткою, світлодіодні “клики” на всю висоту бампера, а ще… Як і в інших моделях DS, у “четвірки” багато деталей виконано в єдиній стилістиці у формі трикутників і ромбиків. Якщо придивитись, так зроблені світлові прилади, які складені з сотень таких міні-елементів. Виглядає дуже незвично, стильно та респектабельно. До речі, в салоні таких елементів ще більше.

LED-блоки в головних фарах поворотні, вони підсвічуються фіолетовим, і це дуже технологічно. Звичайно ж, поворотники динамічні – вказують напрямок повороту.

DS 4 вражає навіть під час першого знайомства: коли до нього наближається водій з ключем, машина оживає, світлодіодні «клики» на бампері переливаються білим кольором, а ручки дверей відходять з потаємних місць, запрошуючи всередину. Коли від машини відходиш, ці ж клики переливаються помаранчевим світлом, а ручки ховаються в кузов.

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Ювелірний салон у салоні DS

Але ще більше вражень чекає на того, хто вперше сідає в автомобіль французького преміального бренду DS. Тут панує атмосфера вишуканих ювелірних салонів паризького універмагу Galeries Lafayette. Хто був, той знає, а хто ні – нічого не втратив. Салон DS передає розкіш та французький шарм не гірше найдорожчого магазину у світі.

Розпочнемо з того, що дорогі матеріали тут всюди: невеличке кермо зроблене з кованого вуглеволокна та обтягнуте перфорованою шкірою. Торпедо, крісла та панелі дверей також м’які, шкіряні та приємні на дотик. Дерев’яні вставки мають справжній рельєф чорного ясена. Навіть перемикачі склопідйомників квадратної формі виготовлені не просто з пластмаси, а з карбону та мають сріблясте напилення. Взагалі, рельєфні поверхні з виштамповкою малесенькими ромбиками тут усюди, і виглядають вони елегантно та дорого.

Крісла в DS 4 оздоблені натуральною шкірою Nappa з перфорацією та схожі на годинниковий ремінець. Вони буквально приймають у свої обійми, до того ж у передніх є масаж, електрорегулювання з пам’яттю, обігрів та охолодження.

Задній диван продовжує стилістику передніх сидінь, але, на жаль, не має всіх тих переваг, що крісла спереду. Натомість позаду є дефлектори вентиляції та аж два роз’єми Type-C.

DS 4 доступний в Україні і його можна придбати тут і зараз. Переходьте на онлайн-склад бренду та обирайте ваш автомобіль.

Екранне царство

У водія очі розбігаються, так багато тут екранів. На ходу він бачить проекцію на лобове скло, де вказано не лише поточну швидкість та діючі знаки її обмеження, але й карту з перехрестями та напрямок руху за навігацією. Проекція величезна – чи не найбільша з тих, що раніше мені зустрічалася в автомобілях, вона ніби віддалена від водія на 4 метри та ще й кольорова. В режимі активного круїз-контролю там видно обмеження швидкості, які діють на цій дорозі, поточну швидкість тощо. Але якщо ви хочете їхати на швидкості більше дозволеної на цій ділянці шляху, система спитає про це знаком питання. Точно ОК їхати понад 50 км на год? ОК! натискаєте на кермі, і машина поїде. Але при наступному перевищенні все одно ще раз спитає, чи впевнені ви у тому, що треба їхати швидше дозволеного. Перед усім це ваша безпека, і DS 4 про неї дбає.

Приладова панель – цифрова, хоча й невелика за розміром. Там вже більше інформації – ввімкнена радіостанція чи музичний альбом, споживання пального та пробіг, тахометр, режим їзди тощо. Цікаво, що всі показники вказані українською мовою. Навіть “км/год, л/100 та л”, хоча у більшості автомобілів виробники вказують їх англійською.

Центральний екран широкий, він вдало вмонтований у передню консоль, та дещо затемнений. Якість картинки прекрасна, як і реакція на доторки. А внизу, біля джойстика коробки передач, є ще один екранчик, який показує лише слід від ведення пальця. Він працює як тачпед в ноутбуку – на ходу ним можна перемикати деякі функції мультимедійної системи чи масштабувати карту навігації.

Трохи нижче – невеличкий джойстик перемикання передач, зміни режимів руху, «крутилка» регулювання звуку. Все під рукою – навіть під час руху потрапляєш на правильний джойстик та регулюєш саме те, що тобі потрібно.

Цікаво, що в цьому DS працює безпровідна функція Apple CarPlay з можливістю підключення двох телефонів одночасно. Також, тут аж чотири роз’єми Type-C, натомість жодного звичайного USB. Майбутнє - воно таке, без застарілих технологій…

До речі оновлений DS 3 вже доступний в Україні

Центральний екран можна налаштувати відповідно до власних вподобань, завдяки новій мультимедійній системі, яка працює за принципом смартфону та налаштовується за допомогою так званих віджетів. Завдяки значній ширині тут поміщаються і показники клімат-контролю, і невеличке меню, і логотипи радіостанцій, які можна листати, немов книжку. А під час паркування з’являється яскрава та якісна картинка з камери та проєкція «зверху», вид можна вибрати в залежності від потреби.

Загалом інформаційний комплект з проекційного, водійського та центрального екрану дуже вдалий. Через скло слідкуємо за швидкістю та напрямком руху або активним круїзом. Під кермом – інформація про залишок запасу ходу та поточну витрати пального. На центральному широкому дисплеї – карта з майбутніми поворотами та небезпеками у вигляді радарів чи поліції, яку видає Waze. Справжній капітанський місток шикарної яхти!

Не бачу ям та нерівностей!

DS 4 мало реагує на нерівності українських доріг, а якщо під колесами гарне шоссе – то немов пливе над ним. 130 чи навіть 150 км на годину набирається непомітно і майже не відчувається – ось для чого перед очима аж два показники поточної швидкості! На серії вибоїн машина просто коливається, а на зміні висот – плавно несе кузов над дорогою. Вночі дальнє світло автоматично зменшує інтенсивність в залежності від наявності машин спереду. А приємна підсвітка салону надає вишуканості та спокою пасажирам, які дрімають у своїх кріслах під музику, що звучить з 14 динаміків Focal Electra.

Активний круїз-контроль не лише тримається за машиною, що йде попереду. Разом з системою утримування в смузі він веде авто між розміткою, неначе справжній автопілот. Навіть на крутих віражах машина самостійно повертає, от лише не любить, коли водій зовсім забирає руки з керма – нагадує, щоб цього не робив.

До речі, DS 4 слідкує за втомлюваністю водія – десь через дві години за кермом пропонує йому відпочити. А коли надто близько наближаєшся до машини попереду, також попереджає про небезпеку. Загалом, системи активної безпеки працюють дуже м’яко і ненав’язливо, тому й справді допомагають водію, а не заважають йому, як в багатьох інших авто.

Випробуйте всі переваги напівавтономного водіння DS 4 на власному тест-драйві у дилерів бренду.

Економія чи динаміка?

Для DS 4 пропонується вибір з двох двигунів – 1,5-літрового дизеля на 130 к.с. та 1,6-літрового бензиновика на 215 к.с. Коробка передач у них однакова – 8-швидкісна автоматична, і крутний момент теж – 300 Нм. У нас на тесті була дизельна версія, і вона не надто динамічна. Так, у місті машина почувається «у своїй тарілці», і навіть може випередити когось на світлофорі. Але чим вища швидкість, тим менше переваг має дизельний двигун. До сотні він розганяє машину за 11,1 секунди, далі йде досить плавне прискорення. Натомість його бензиновий колега набагато динамічніший (8,9 секунд до 100 км на год), хоча й має більший апетит. Що стосується витрат пального, дизельна версія споживає до 5,6 – 6 літрів по місту, що справді радує.

Дещо оживити враження від динаміки можна за допомогою зміни режиму водіння на спортивний, завдяки йому машина дійсно швидше реагує на педаль газу та робить кермо більш важким. При цьому оберти постійно утримуються трохи вищими (у дизеля найбільша віддача на 1750 – 3750 об/хв). Але й гарчання чутно трохи більше. До речі, шумоізоляція у DS 4 на висоті – завдяки ламінованим вікнам шуму від вітру не чути навіть на високих швидкостях, та й звуку мотора майже не відчувається.

До речі, окрім звичних дорожніх режимів їзди Спорт, Комфорт, Стандарт та Економічний (вони теж відображаються українською) тут ще так звані «позашяляхові» режими від системи Grip Control – Пісок, Багнюка і Сніг. Звичайно, ці режими допомагають водієві за потреби, але не варто забувати, що DS 4 має передній привід.

Багажник середній – 430 літрів в похідному режимі та 1240 з розкладеними кріслами. Між сидіннями є лючок для перевезення довгомірів, однак зі сторони вулиці в машині досить високий поріг. Під дном – ремкомплект та відсутнє запасне колесо, адже в тестовому автомобілі встановлена аудіосистема Focal Electra і в багажнику знаходиться сабвуфер для більш якісного звучання.

Естетика та комфорт

Преміальний та ефектний DS 4 в Україні продається навіть дешевше, ніж у Німеччині: від 33 тисячі євро (1 319 900 грн) замість 38 (версія Perfomance Line). Трохи дорожча версія Trocadero Cross – 1 489 600 грн (37 200 євро) з дизелем та 1 508 400 грн (37 710 євро) – з бензиновиком. Це значно дешевше, ніж Lexus UX (від 1,78 млн грн), та приблизно в одну ціну з базовими BMW X1 та Mini Countyman (від 1,3 млн). Втім, DS 4 “грає” як в лізі хетчбеків, так і малих кросоверів, тому прямих конкурентів підібрати йому складно.

DS 4 підійде тим, хто в автомобілі цінить дизайн, вишуканість та стиль. Ця машина подарує насолоду від споглядання – як зовні, так і в салоні, приємне користування різноманітними опціями, комфортне водіння та м’яку підвіску. Втім DS 4 готовий порадувати комфортом в салоні, наявністю всіх необхідних сучасних технологій та безпечним водінням.

Технічні характеристики DS 4 BlueHDI 130 АКПП-8* ДВИГУН Робочий об’єм 1499 см3, потужність 130 к.с. при 3750 об/хв., обертальний момент 300 Нм при 1700 об/хв. ТРАНСМІСІЯ Передній привод, 8-швидкісна автоматична коробка передач AISIN КУЗОВ Хетчбек, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4400/1866/1470 мм, база 2675 мм, споряджена маса 1414 кг, корисне навантаження 596 кг, об’єм багажника 430-1240 л, об’єм бака 52 л ПІДВІСКА Передня – покращена "МакФерсон"незалежня, задня – напівзалежна. Шини: 205/55 R19, кліренс 180 мм. ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальна швидкість 198 км/ч. Розгін до 100 км/год за 11,1 с. Витрата пального (за WLTP) (місто/шосе/змішаний): 4,6/4,0/4,2 л/100 км ЦІНА 1 489 600 грн. (без врахування додаткових опцій).



*тестового автомобіля в комплектації Trocadero Cross.