Преміальний французький хетчбек доступний у варіантах з двигунами внутрішнього згоряння та на електротязі.

Оновлений DS 3 отримав нове виконання решітки радіатора DS Wings та характерні вертикальні ходові вогні, задню частину прикрашає чорний глянець з написом DS.

Інтер’єр отримав металізоване оздоблення Clous de Paris та «перлинне» прострочування. Мультимедійна система DS Iris підтримує бездротове підключення смартфону.

До речі автомобілі DS можна вибрати і придбати онлайн

Оновлена модель представлена в кількох комплектаціях:

Виконання PERFORMANCE LINE – максимальне. У ній передбачено клімат-контроль, матричні фари DS MATRIX LED VISION, безключовий доступ та запуск двигуна, пакет «Безпека» з функцією DS DRIVE ASSIST (адаптивний круїз-контроль, активна система утримання у смузі руху, розпізнавання дорожніх знаків тощо), сенсорний 10,3-дюймовий дисплей мультимедійної системи та цифровий 7-дюймовий кластер панелі приладів, ін.

Зовні комплектація PERFORMANCE LINE виділяється відповідною емблемою та новими 17-дюймовими колісними дисками DUBLIN, а всередині салон прикрашено чорною алькантарою на сидіннях та алюмінієвими вставками на педалях. Серед опцій – аудіо-система FOCAL ELECTRA, фарбування даху в контрастному чорному кольорі, збільшені 18-дюймові диски NICE.

Електрична версія DS 3 E-Tense змінилася не лише ззовні та всередині, але й технічно. DS 3 E-TENSE використовує технології й досвід з Формули Е. Тому електричний кросовер отримав абсолютно новий електродвигун, редуктор і новий акумулятор для збільшення потужності та запасу ходу. Новий гібридний синхронний двигун пропонує 115 кВт (156 кінських сил) потужності та 260 Нм крутного моменту при напрузі 400 Вольт. Це дозволяє забезпечити прискорення 0-100 км/год за 9 секунд та гарантує максимальну швидкість 150 км/год.

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Крім того, Новий DS 3 E-Tense отримав збільшений акумулятор – 54 кВт-год., чого має вистачити на дистанцію автономного пробігу 402 км (WLTP). А завдяки новим технологіям батарея має температурний контроль за допомогою циркуляції рідини та теплового насоса, який забезпечує швидку зарядку, кращий радіус дії та збільшений термін служби. Також передбачено вбудований зарядний пристрій потужністю 11 кВт, завдяки чому можлива повна зарядка акумулятора за п’ять годин. Або можна скористатись функцією «швидкої зарядки»: від 20 до 80% ємності акумулятора лише за 25 хвилин.

Вартість Нового DS 3 E-Tense PERFORMANCE LINE в Україні – від 1 417 700 грн.

Для покупців, яким необхідний автомобіль для довгих подорожей, Новий DS 3 може запропонувати дизельний двигун BlueHDi 130. Вартість DS 3 BlueHDi 130 PERFORMANCE LINE в Україні – від 1 217 300 грн.

Французькі преміальні автомобілі DS можна придбати в Україні в концептуальних салонах у Києві, Львові та Харкові.