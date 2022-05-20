Автомобілі цих брендів знову доступні на сайтах імпортера та дилерів.

Бренди Peugeot, Citroen, DS Automobiles та Opel відновлюють роботу фірмових “інтернет-магазинів” з широкою пропозицією нових автомобілів, які є на українських складах: як імпортера, так і дилерів.

Функціонал онлайн-складів достатньо простий та чітко продуманий – це фірмовий “інтернет-магазин” для всього складу автомобілів брендів Peugeot, Citroen, DS Automobiles та Opel в Україні: як легкових, так і комерційних.

Продумана система фільтрів дозволяє виставити пріоритетне рейтингування – наприклад за ціною чи моделлю. Вибравши модель, клієнт вже переходить до більш детального підбору автомобіля через перелік фільтрів: двигун, коробка передач, тип кузова, потужність, рік випуску, колір. Визначившись з вибором, потенційний покупець отримує список доступних автомобілів в різних кольорах кузова і різних комплектаціях.

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Отримавши контакт дилерського центра, на якому знаходиться обране авто, отримуйте комерційну пропозицію, ознайомлюйтесь з умовами на онлайн консультації. І все це за лічені хвилини!

Адреси онлайн-склади брендів:

PEUGEOT - cars.peugeot.ua

CITROЁN - cars.citroen.ua

OPEL - store.opel.ua

DS Automobiles - store.dsautomobiles.ua

Окрім того, сервісні центри брендів Peugeot, Citroën, Opel відкриті в регіонах, де не ведуться активні бойові дії. Наразі відкрито уже 33 дилерських центрів, які розташовані в 17 регіонах країни. Дізнавайтесь по телефону гарячої лінії 0-800-500-104 про найближчого дилера, який працює.