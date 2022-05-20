Автомобили этих брендов доступны на сайтах импортера и дилеров.

Бренды Peugeot, Citroen, DS Automobiles и Opel возобновляют работу фирменных “интернет-магазинов” с широким предложением новых автомобилей, которые есть на украинских складах: как импортера, так и дилеров.

Функционал онлайн-складов достаточно простой и четко продуман – это фирменный интернет-магазин для всего состава автомобилей брендов Peugeot, Citroen, DS Automobiles и Opel в Украине: как легковых, так и коммерческих.

Продуманная система фильтров позволяет выставить приоритетное рейтингование – например по цене или модели. Выбрав модель, клиент уже приходит к более детальному подбору автомобиля через перечень фильтров: двигатель, коробка передач, тип кузова, мощность, год выпуска, цвет. Определившись с выбором, потенциальный покупатель получает список доступных автомобилей в различных цветах кузова и различных комплектациях.

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Получив контакт дилерского центра, на котором находится выбранное авто, получайте коммерческое предложение, знакомьтесь с условиями на онлайн консультации. И все это за считанные минуты!

Адреса онлайн-склады брендов:

PEUGEOT - cars.peugeot.ua

CITROЁN - cars.citroen.ua

OPEL - store.opel.ua

DS Automobiles - store.dsautomobiles.ua

Кроме того, сервисные центры брендов Peugeot, Citroen, Opel открыты в регионах, где не ведутся активные боевые действия. Сейчас открыто уже 33 дилерских центра, которые расположены в 17 регионах страны. Узнавайте по телефону горячей линии 0-800-500-104 о ближайшем дилере, который работает.