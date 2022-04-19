Завод автоконцерну Stellantis у РФ був зупинений через санкції та логістичні труднощі.

Автоконцерн Stellantis (бренди Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks, Vauxhall та інші) зупинив свій єдиний російський завод "ПСМА Рус" у Калузі. Про це йдеться у заяві компанії.

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"Враховуючи швидке щоденне зростання перехресних санкцій та логістичні труднощі, Stellantis призупинила свої виробничі операції в Калузі, щоб забезпечити повне дотримання всіх перехресних санкцій та захистити своїх працівників. Stellantis засуджує насильство і підтримує всі дії, здатні відновити мир", - заявили в компанії.

Stellantis NV - транснаціональна корпорація зі штаб-квартирою в Амстердамі, зайнята в галузі автомобільного машинобудування. Утворена унаслідок злиття французького автовиробника "Groupe PSA" та італійсько-американського "Fiat Chrysler Automobiles" (після завершення угоди про злиття за формулою 50/50). Група включає 18 брендів.

Нагадаємо: У березні автоконцерн Stellantis (Fiat Chrysler Automobiles і PSA Group) призупинив експорт автомобілів з РФ та постачання машин на місцевий ринок з-за кордону.