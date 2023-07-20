Премиальный французский хэтчбек доступен в вариантах с двигателями внутреннего сгорания и на электротяге.

Обновленный DS 3 получил новое исполнение радиаторной решетки DS Wings и характерные вертикальные ходовые огни, заднюю часть украшает черный глянец с надписью DS.

Интерьер получил металлизированную отделку Clous de Paris и «жемчужное» просрочивание. Мультимедийная система DS Iris поддерживает беспроводное соединение смартфона.

Кстати говоря автомобили DS можно выбрать и приобрести онлайн

Обновленная модель представлена в нескольких комплектациях:

Выполнение PERFORMANCE LINE – максимальное. В ней предусмотрены климат-контроль, матричные фары DS MATRIX LED VISION, безключевой доступ и запуск двигателя, пакет «Безопасность» с функцией DS DRIVE ASSIST (адаптивный круиз-контроль, активная система удержания в полосе движения, распознавание дорожных знаков и т.п.), сенсорный 10 3-дюймовый дисплей мультимедийной системы и цифровой 7-дюймовый кластер приборной панели.

Внешне комплектация PERFORMANCE LINE выделяется соответствующей эмблемой и новыми 17-дюймовыми дисками DUBLIN, а внутри салон украшен черной алькантарой на сиденьях и алюминиевыми вставками на педалях. Среди опций – аудиосистема FOCAL ELECTRA, покраска крыши в контрастном черном цвете, увеличены 18-дюймовые диски NICE.

Электрическая версия DS 3 E-Tense изменилась не только снаружи и внутри, но и технически. DS 3 E-TENSE использует технологии и опыт из Формулы Е. Поэтому электрический кроссовер получил совершенно новый электродвигатель, редуктор и новый аккумулятор для увеличения мощности и запаса хода. Новый гибридный синхронный двигатель предлагает 115 кВт (156 лошадиных сил) мощности и 260 Нм крутящего момента при напряжении 400 Вольт. Это позволяет обеспечить ускорение 0-100 км/ч за 9 секунд и гарантирует максимальную скорость 150 км/ч.

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Кроме того, новый DS 3 E-Tense получил увеличенный аккумулятор – 54 кВт-ч, чего должно хватить на дистанцию автономного пробега 402 км (WLTP). Благодаря новым технологиям батарея имеет температурный контроль с помощью циркуляции жидкости и теплового насоса, который обеспечивает быструю зарядку, лучший радиус действия и увеличенный срок службы. Также предусмотрено встроенное зарядное устройство мощностью 11 кВт, благодаря чему возможна полная зарядка аккумулятора за пять часов. Или можно воспользоваться функцией быстрой зарядки: от 20 до 80% емкости аккумулятора всего за 25 минут.

Стоимость нового DS 3 E-Tense PERFORMANCE LINE в Украине – от 1 417 700 грн.

Для покупателей, которым необходим автомобиль для долгих путешествий, новый DS 3 может предложить дизельный двигатель BlueHDi 130. Стоимость DS 3 BlueHDi 130 PERFORMANCE LINE в Украине – от 1 217 300 грн.

Французские премиальные автомобили DS можно купить в Украине в концептуальных салонах в Киеве, Львове и Харькове.