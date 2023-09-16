19:33, 16 сентября 0

Если вам не хватает в автомобиле эксклюзива и шарма, обратите внимание на DS 4 Cross: его оригинальность не знает предела.

DS 4 оригинален во всем: даже определить его принадлежность к какому-либо из автомобильных классов довольно трудно. Он создан на платформе EMP2, разделяемой с Opel Astra и Peugeot 308, поэтому имеет передний привод и размеры хэтчбека С-класса. Однако конкурирует с премиальными моделями от Lexus, MINI, Mercedes-Benz и BMW. При этом в длину DS 4 растянулся на 4,4 м, а вот в высоту даже не дотягивает до 1,5 метра, то есть перед нами – классический хэтчбек.

На его боковине написано Cross, намекая на принадлежность к кроссоверам. Но на самом деле эта отметка указывает на комплектацию Trocadero Cross, которую легко определить по пластиковым накладкам на боковинах и рейлингам на крыше. А вот другая, "городская" версия Performance Line этих аксессуаров лишена.

Знакомьтесь поближе с обеими версиями в шоу-рум модели.

Игра света

Со всех сторон DS 4 выглядит действительно изысканно. Взгляд цепляется за низкий профиль, длинный капот, короткий задний свес, радиаторную решетку в форме сот, матричные фары с подсветкой, светодиодные "клыки" на всю высоту бампера, а еще… Как и в других моделях DS, у "четверки" много деталей выполнено в единой стилистике в форме треугольников и ромбиков. Если присмотреться, так сделаны световые приборы, составленные из сотен таких мини-элементов. Выглядит очень необычно, стильно и респектабельно. Кстати, в салоне таких элементов еще больше.

LED-блоки в главных фарах поворотные, они подсвечиваются фиолетовым, и это очень технологично. Конечно же, поворотники динамичны – указывают направление поворота.

DS 4 поражает даже во время первого знакомства: когда к нему приближается водитель с ключом, машина оживает, светодиодные клыки на бампере переливаются белым цветом, а ручки дверей отходят из углублений кузова, приглашая внутрь. Когда от машины отходишь, эти же клыки переливаются оранжевым светом, а ручки прячутся в кузов.

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Ювелирный салон в салоне DS

Но еще больше впечатлений ждет того, кто впервые садится в автомобиль французского премиального бренда DS. Здесь царит атмосфера изысканных ювелирных салонов парижского универмага Galeries Lafayette. Кто был, тот знает, а кто нет – ничего не потерял. Салон DS передает роскошь и французский шарм не хуже самого дорогого магазина в мире.

Начнем с того, что дорогие материалы здесь повсюду: небольшой руль сделан из кованого углеволокна и обтянут перфорированной кожей. Торпедо, кресла и панели дверей также мягкие, кожаные и приятные на ощупь. Деревянные вставки имеют подлинный рельеф черного ясеня. Даже переключатели стеклоподъемников в квадратной форме изготовлены не просто из пластмассы, а из карбона и имеют серебристое напыление. Вообще, рельефные поверхности с крошечными ромбиками здесь повсюду, и смотрятся они элегантно и дорого.

Кресла в DS 4 украшены натуральной кожей Nappa с перфорацией и похожи на часовой ремешок. Они буквально принимают в свои объятия, к тому же у передних есть массаж, электрорегулировка с памятью, обогрев и охлаждение.

Задний диван продолжает стилистику передних сидений, но, к сожалению, не имеет всех преимуществ, как у кресел спереди. Сзади есть дефлекторы вентиляции и два разъема Type-C.

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Экранное царство

У водителя глаза разбегаются, так много внутри экранов. На ходу он видит проекцию на лобовое стекло, где указаны не только текущая скорость и действующие знаки ее ограничения, но и карта с перекрестками и направление движения по навигации. Проекция огромная – едва ли не самая большая из тех, что раньше мне встречалась в автомобилях, она словно отдалена от водителя на 4 метра, да еще и цветная. В режиме активного круиз-контроля там видны ограничения скорости, действующие на этой дороге, текущая скорость и т.д. Но если вы хотите ехать на скорости больше разрешенной на этом участке пути, система спросит об этом вопросительным знаком. Точно ОК ехать более 50 км/ч? ОК! нажимаете на руле, и машина уедет. Но при следующем превышении все равно еще раз спросит, уверены ли вы в том, что нужно ехать быстрее дозволенного. Прежде всего это ваша безопасность, и DS 4 о ней заботится.

Приборная панель – цифровая, хотя и небольшая по размеру. Там уже больше информации – включена радиостанция или музыкальный альбом, расход топлива и пробег, тахометр, режим езды и т.д. Интересно, что все показатели указаны на украинском языке. Даже "км/ч, л/100 и л", хотя в большинстве автомобилей производители указывают их на английском.

Центральный экран широкий, он удачно вмонтирован в переднюю консоль, и несколько затемнен. Качество картинки прекрасно, как и реакция на прикосновения. А внизу, возле джойстика коробки, есть еще один экранчик, который показывает только след от ведения пальца. Он работает как тачпад в ноутбуке – на ходу им можно переключать некоторые функции мультимедийной системы или масштабировать карту навигации.

Чуть ниже – небольшой джойстик переключения передач, смены режимов движения, «крутилка» регулировки звука. Все под рукой – даже в движении попадаешь на правильный джойстик и регулируешь именно то, что тебе нужно.

Интересно, что в этом DS работает беспроводная функция Apple CarPlay с возможностью подключения двух телефонов одновременно. Также, здесь целых четыре разъема Type-C, хотя ни одного обычного USB. Будущее – оно такое, без устаревших технологий…

Кстати говоря обновленный DS 3 уже доступен в Украине.

Центральный экран можно настроить в соответствии с собственными предпочтениями благодаря новой мультимедийной системе, которая работает по принципу смартфона и настраивается с помощью так называемых виджетов. Благодаря значительной ширине здесь помещаются и показатели климат-контроля, и небольшое меню, и логотипы радиостанций, которые можно листать, как книгу. А при парковке появляется яркая и качественная картинка из камеры и проекция сверху, вид можно выбрать в зависимости от потребности.

В общем, информационный комплект с проекционного, водительского и центрального экрана очень удачен. Через стекло следим за скоростью и направлением движения или активным круизом. Под рулем – информация об остатке запаса хода и текущем расходе горючего. На центральном широком дисплее – карта с грядущими поворотами и опасностями в виде радаров или полиции, выдаваемая Waze. Настоящий капитанский мостик шикарной яхты!

Не вижу ям и неровностей!

DS 4 мало реагирует на неровности украинских дорог, а если под колесами хорошее шоссе – словно плывет над ним. 130 или даже 150 км в час набирается незаметно и почти не чувствуется – вот для чего перед глазами два показателя текущей скорости! На серии ухабов машина просто колеблется, а на смене высот – плавно несет кузов над дорогой. Ночью дальний свет автоматически снижает интенсивность в зависимости от наличия машин спереди. А приятная подсветка салона придает изысканность и спокойствие пассажирам, дремлющим в своих креслах под музыку, звучащую из 14 динамиков Focal Electra.

Активный круиз-контроль не только держится за впереди идущей машиной. Вместе с системой содержания в полосе он ведет авто между разметкой, как настоящий автопилот. Даже на крутых виражах машина самостоятельно поворачивает, только не любит, когда водитель совсем забирает руки с руля – напоминает, чтобы этого не делал.

Кстати, DS 4 следит за утомляемостью водителя – где-то через два часа за рулем предлагает ему отдохнуть. А когда слишком близко приближаешься к машине впереди, тоже предупреждает об опасности. В общем, системы активной безопасности работают очень мягко и ненавязчиво, поэтому действительно помогают водителю, а не мешают ему, как у многих других автомобилей.

Испытайте все преимущества полуавтономного вождения DS 4 на собственном тест-драйве у дилеров бренда.

Экономия или динамика?

Для DS 4 предлагается выбор из двух двигателей – 1,5-литрового дизеля на 130 л. и 1,6-литрового бензиновика на 215 л. Коробка передач у них одинаковая – 8-скоростная автоматическая, и крутящий момент тоже – 300 Нм. У нас на тесте была дизельная версия, и она не слишком динамичная. Да, в городе машина чувствует себя «в своей тарелке», и даже может опередить кого-то на светофоре. Но чем выше скорость, тем меньше преимуществ имеет дизельный двигатель. До сотни он разгоняет машину за 11,1 секунды, далее следует довольно плавное ускорение.Напротив, его бензиновый коллега гораздо более динамичен (8,9 секунд до 100 км в год), хотя и имеет больший аппетит. Что касается расхода топлива, дизельная версия потребляет до 5,6 – 6 литров по действительно радующему городу.

Немного оживить впечатление от динамики можно с помощью смены режима вождения на спортивный, благодаря ему машина действительно быстрее реагирует на педаль газа и делает руль более тяжелым. При этом обороты постоянно удерживаются несколько выше (у дизеля наибольшая отдача на 1750 – 3750 об/мин). Но и рычание слышно чуть больше. Кстати, шумоизоляция у DS 4 на высоте – благодаря ламинированным окнам шума от ветра не слышно даже на высоких скоростях, да и звука мотора почти не чувствуется.

Кстати, кроме привычных дорожных режимов езды Спорт, Комфорт, Стандарт и Экономичный (они тоже отражаются на украинском) здесь еще так называемые внедорожные режимы от системы Grip Control – Песок, Грязь и Снег. Конечно, эти режимы помогают водителю при необходимости, но не следует забывать, что у DS 4 передний привод.

Багажник средний – 430 литров в походном режиме и 1240 с разложенными креслами. Между сиденьями есть лючок для перевозки длинномеров, однако со стороны улицы в машине достаточно высокий порог. Под днищем – ремкомплект и отсутствует запасное колесо, ведь в тестовом автомобиле установлена аудиосистема Focal Electra и в багажнике находится сабвуфер для более качественного звучания.

Эстетика и комфорт

Премиальный и эффектный DS 4 в Украине продается даже дешевле, чем в Германии: от 33 тысяч евро (1 319 900 грн) вместо 38 (версия Perfomance Line). Несколько более дорогая версия Trocadero Cross – 1 489 600 грн (37 200 евро) с дизелем и 1 508 400 грн (37 710 евро) – с бензиновым мотором. Это значительно дешевле, чем Lexus UX (от 1,78 млн грн) и примерно в одну цену с базовыми BMW X1 и Mini Countyman (от 1,3 млн). Впрочем, DS 4 "играет" как в лиге хэтчбеков, так и малых кроссоверов, поэтому прямых конкурентов подобрать ему сложно.

DS 4 подойдет тем, кто в автомобиле ценит дизайн, изысканность и стиль. Эта машина подарит визуальное удовольствие – как снаружи, так и в салоне; приятное пользование разнообразными опциями, комфортное вождение и мягкую подвеску. Также DS 4 готов порадовать комфортом в салоне, наличием всех необходимых современных технологий и безопасным вождением.

Технические характеристики DS 4 BlueHDI 130 АКПП-8* ДВИГАТЕЛЬ Рабочий объем 1499 см3, мощность 130 л.с. при 3750 об/мин., крутящий момент 300 Нм при 1700 об/мин. ТРАНСМИССИЯ Передний привод, 8-скоростная автоматическая коробка AISIN КУЗОВ Хэтчбек, 5 дверей, 5 мест, габариты (длина/ширина/высота): 4400/1866/1470 мм, база 2675 мм, снаряженная масса 1414 кг, полезная нагрузка 596 кг, объем багажника 430-1240 л, бака 52 л ПОДВЕСКА Передняя – улучшенная "МакФерсон" независимая, задняя – полузависимая. Шины: 205/55 R19, клиренс 180 мм. ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальная скорость – 198 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 11,1 с. Расход горючего (по WLTP) (город/шоссе/смешанный): 4,6/4,0/4,2 л/100 км ЦЕНА 1 489 600 грн. (без учета дополнительных опций).



*тестового автомобиля в комплектации Trocadero Cross.