19:32, 18 октября 0

Мне показалось, или в Citroën C4X есть все то, что так любят украинцы в автомобилях: внешность кроссовера, кузов седан с вместительным багажником, мягкая подвеска для наших разбитых дорог и экономичный дизельный двигатель с «автоматом»? Да-да, все эти качества соединены в одной машине с названием С4Х.

В модельной гамме Citroën существует «обычный» хэтчбек С4 и удлиненная модель С4Х, сочетающая черты кроссовера, седана и купе. Французы называют его кросс-фастбэк. Наверное, потому, что не все могут произнести такое словосочетание, назвали его проще – С4Х.

Исследуем кузов

Впереди его можно легко спутать с С4 – у них одинаковые две широкие линии, продолжающие фирменный шеврон, большие блок-фары под ходовыми огнями.

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Крыша у этого «Ситроена» спадает постепенно, как у купе или фастбека, и заканчивается большими фонарями, наплывающими на боковины кузова. Вместе с панорамным люком плавная линия крыши придает ощущения купе-кроссовера, которые часто используют премиум-бренды. Поэтому сверху или сзади он похож на Х4, только другого бренда – BMW.

Но если посмотреть на Citroen C4X в профиль, увидим настоящий седан – четко выделяются три отдельные части кузова: капот, салон и багажник. В общем, силуэт машины выглядит очень стремительно.

То есть Citroën создал столь интересный автомобиль, который по-разному выглядит в зависимости от того, с какой стороны на него смотреть. Кстати, он еще имеет хорошие аэродинамические свойства – коэффициент сопротивления воздуха 0,29.

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Конструктивные особенности

Интересно, что с такими пропорциями Citroën C4X оказывается самым длинным автомобилем этого бренда, доступным в Украине. Даже кроссовер C5 Aircross несколько короче, хотя, конечно, выше. Колесная база аналогична хэтчу С4, но места для пассажиров второго ряда у С4Х все равно больше. Как это удалось конструкторам «Ситроена», неизвестно: возможно, чуть-чуть сместили сиденье назад.

Клиренс у С4Х также по параметрам ближе к кроссоверу, чем седану, и составляет целых 180 мм. Машина выглядит мужественно, по-внедорожному: этому способствуют черные пластиковые накладки внизу кузова и на колесных арках, короткий передний свес и большие колеса.

Еще несколько преимуществ этого удивительного кузова – большой багажник вместимостью 510 л (+130 л к С4), полностью отделенный от салона. В ширину и глубину он больше метра, поэтому сюда действительно помещаются большие чемоданы или коробки. А ширина проема составляет 44 см, что не мешает погружать вещи в вместительный багажник. Кроме того, у седана лучше по сравнению с хэтчбеком обзорность. Да-да, несмотря на большую длину, неудобств при маневрировании или парковке не испытываешь. Но это уже заслуга мультимедийной системы.

Считаем экраны

Наиболее заметный элемент салона – центральный экран. Он достаточно велик, со срезанным в сторону пассажира углом. А вот водительский дисплей небольшой – всего на 5,5 дюйма. Однако он имеет хорошую подсветку сзади, очень четкую картинку и показывает всю необходимую водителю информацию. Впрочем, основные параметры путешествия дополнительно высвечиваются на проекционном экране, который транслируется не на ветровое стекло, а на экранчик, который выдвигается перед глазами водителя. Такое решение не впечатляет, если сравнивать с проекционным дисплеем DS 4. Однако эта опция все равно неплохо помогает следить за дорогой и показателями спидометра одновременно.

Что касается мультимедийного экрана – он имеет логическую структуру и удобный функционал. Здесь можно подключить два мобильных телефона одновременно. Камера заднего вида показывает и вид сверху, выручая в тесных парковках. А благодаря новой операционной системе, установленной на С4Х, можно легко подстраивать отображение на экране под свои нужды. Все просто, как на смартфоне: можно добавлять новые экраны, расставлять нужные функции с помощью виджетов, удалять лишние элементы.

Удобно, что для климат-контроля оставили физические кнопки и крутилки. Поэтому во время движения не следует идти в меню экрана. Интересная опция, которую впервые увидел на этом «Ситроене» – держатель планшета перед местом переднего пассажира. Он может удобно закрепить планшет перед собой, а когда необходимость в нем отпадет – спрятать в специальном отсеке. Кстати, «бардачок», который находится ниже этой конструкции, совсем не стал меньше, наоборот – он достаточно велик и глубок.

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Расслабляемся вместе

С4Х в комплектации Shine хорошо подготовлен к украинским холодам – здесь есть обогрев ветрового стекла и форсунок омывателя, руля, передних, а в некоторых вариантах салона – и задних сидений. Передние кресла уже известны по другим моделям, имеют наполнение Citroën Advanced Comfort, поэтому очень мягкие и удобные, уменьшают мелкие вибрации кузова от плохих дорог.

На втором ряду по форме сиденья очень похожи. И тоже мягкие. Места для колен там достаточно, и даже больше, чем у обычного хэтчбека С4. И хотя крыша спадает как в купе, она не нависает над головой. Ведь диван боьше наклонен, потому и посадка расслабляющая, полулежащая. На мой взгляд, это гораздо удобнее, чем вертикальные спинки сидений у некоторых кроссоверов.

Дизель с «автоматом»

Среди трех двигателей, которые предлагаются для С4Х – два бензиновых и дизель. Самый слабый 100-сильный трехцилиндровый бензиновый автомобиль объемом 1,2 литра может быть только с «механикой». А вот тот же 1,2, но на 130 сил, а также 130-сильный дизель агрегатируется 8-ступенчатым АКП японского производителя AISIN. Именно последний у нас на тесте, и именно он кажется наиболее оптимальным вариантом.

Даже 8 передач для дизеля, набирающего максимальный крутящий момент в 300 Нм всего на 1700 оборотах, не кажется слишком много. Передачи в дизелях нужно переключать часто, и AISIN с этим справляется прекрасно. В то же время восьмая передача длинная, на трассе держит минимальные обороты и обеспечивает небольшое потребление топлива.

Конечно, есть у С4Х спортивный режим, и тогда обороты при переключении несколько выше, как и звук двигателя. Но и при нормальном режиме работы ускорение достаточно, не более 10 секунд до сотни.

Традиционное преимущество дизеля – низкий расход топлива. Во время теста средний аппетит составлял менее 6 литров. А на трассе – и все 5,5 л на сотню. Правда, дизель с экологическим показателем Евро 6 нужно заправлять не только дизтопливом, но и жидкостью AdBlue. Однако не так часто, да и на большинстве украинских заправок его уже достаточно.

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Комфорт прежде всего

В общем, у Citroën C4X все направлено на комфортное управление. Мягкие сиденья, легкий руль и педали – напрягаться не нужно. Подвеска тоже комфортная, на небольших неровностях раскачивается и даже укачивает. Существенные ямы поглощает специальная система амортизаторов Citroen Progressive Hydraulic Cushions. В них вместо резинового отбойника в конце хода стоит гидравлическая система, которая обеспечивает большую упругость и не передает на кузов ощутимых ударов. Эти гидравлические упоры установлены на обеих сторонах амортизатора – для сжатия и отскока. Таким образом пассажиры не испытывают неприятных ударов при наезде на яму и выезде из нее.

Несмотря на упор на комфорт, руль довольно чувствительный, поэтому невысокий автомобиль точен в поворотах и не сильно кренится в них. Чувствуешь, будто едешь в обычном легковом хэтчбеке. В нормальном режиме работы двигателя почти не слышно, а вот в спортивном уже немного рычит. На высоких скоростях тоже слышен шум ветра от зеркал, однако не настолько, чтобы нельзя было услышать разговоры пассажиров на заднем сиденье.

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Тестовый С4Х в комплектации Shine имеет еще и пакет «Безопасность+», то есть возможность полуатономного вождения. Это сочетание активного круиз-контроля с удержанием автомобиля в своей полосе движения. Машина, видя разметку, едет посреди полосы, поворачивает на дугах, тормозит перед препятствиями. И даже когда в пробке передний автомобиль остановился, а потом уехал, С4Х трогается за ним. Единственное, сильно расслабиться «Ситроен» не дает – руки нужно держать на руле.

Система Line Assist корректно направляет руль внутрь полосы, если машина съезжает с нее. Она еще и предупредит, если водитель почему-то едет посреди разметки. Правда, на плохих дорогах иногда действительно так легче ехать, поэтому «помощников» можно выключить. В общей сложности производитель заявляет, что С4Х имеет до 20 систем безопасности.

А что помогает ночью сконцентрироваться только на вождении – это тот же дисплей перед глазами водителя, который показывает скорость и направление движения, а также автоматическое переключение дальнего и ближнего света фар. Ночью при поворотах также включается противотуманка с той стороны, куда поворачивает руль. Она подсвечивает участок, на котором могут находиться препятствия или даже пешеходы.

Для дальних дорог

Все эти особенности способствуют долгим поездкам на дальние расстояния. Удобные кресла, мягкая подвеска, вместительный багажник, неразборчивость в качестве дорог и небольшой расход топлива – все, что нужно в дальних вояжах. Хотя и в городе эти качества совсем не лишние. Единственное, что может напрягать в тесных улочках – длинная корма. Однако система кругового обзора делает этот недостаток совсем незначительным.

А теперь о ценах. Самый дешевый С4Х со 100-сильным бензиновым двигателем и механической коробкой передач в комплектации Feel стоит 886 100 грн, то есть $24 000. На 114 тысяч гривен дороже версия с "автоматом" и 130-сильным бензиновым двигателем.

Тестовая машина в комплектации Shine самая дорогая – у нее дизельный 130-сильный двигатель, 8-скоростная автоматическая коробка AISIN и большое количество дополнительного оборудования. Она стоит 1130800 грн, то есть $30560. За кожаный салон, люк и краску металлик еще нужно доплатить. Однако по мультимедийным возможностям и системам безопасности эта версия сравнима с гораздо более дорогими кроссоверами или даже моделями премиум-сегмента. При том, что Citroën C4X обеспечивает уровень комфорта и технологий, которые выходят за пределы С-класса.