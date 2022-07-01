Citroën показал модель, объединяющую хэтчбек и кроссовер – C4 X и полностью электрический ë-C4 X.

Citroën всегда придумывал оригинальные идеи, и на этот раз не изменил себе. Новинка непохожа на другие компактные автомобили, она сочетает дизайн кроссовера с элегантным силуэтом фастбека.

С длиной 4600 мм новые ë-C4 X и C4 X вписываются в линейку CITROËN между хэтчбеком C4, (длина 4360 мм), и C5 X (длиной 4800 мм). Колесная база составляет 2670 мм и является такой же, как у C4, поскольку оба базируются на платформе CMP.

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Да и снаружи CITROЁN C4 X во многом схож с С4 – одинаковая передняя часть с характерными Y-образными оптическими блоками, защитные пластиковые накладки на кузове и увеличенный клиренс, однако сильно отличается наклонной линией крыши в задней части, что превращает новинку в фастбек.

Четкие линии крыши плавно переходят в удлиненный багажник, с легкостью маскируя 510 литров полезного объема. Сзади установлена ​​Y-образная световая оптика, гармонично сочетающаяся с головным светом, а также дополняющая замаскированный спойлер, что в сумме придает брутальности внешности автомобиля. Такой наклон крыши обеспечивает автомобилю хороший аэродинамический коэффициент Сх – 0,29, что положительно влияет на запас хода и экономию топлива.

Система подвески CITROËN Progressive Hydraulic Cushions работает в два этапа в зависимости от приложенных усилий. При легком сжимании и разжимании пружина и амортизатор управляют вертикальными движениями вместе, без помощи гидравлических упоров. Однако наличие гидравлических упоров дает инженерам CITROËN больше свободы в настройке подвески для достижения знаменитого эффекта «волшебного ковра», что создает впечатление, что автомобиль летит по неровной поверхности.

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Новый информационно-развлекательный интерфейс My CITROËN Drive Plus использует 10-дюймовый HD-экран и использует систему виджетов.

Новый интерфейс также включает в себя распознавание голоса и запуск работы цифрового помощника, который запускается командой «Привет, Ситроен». Система распознавания голоса сможет понимать 20 языков, обеспечивать визуальную обратную связь и реагировать на значительно большее количество команд для систем автомобиля, таких как климат-контроль, аудиосистема и работа с телефоном. Данная система может хранить до 8 профилей, в каждом профиле может быть до двух смартфонов, а также теперь доступно беспроводное подключение. Новые CITROËN ë-C4 X и C4 X оснащены четырьмя разъемами USB для удобной зарядки телефона или планшета.

Новый CITROËN C4 X будет оснащаться проверенными двигателями внутреннего сгорания:

• 1,2 PureTech 100 в сочетании с 6-МКПП;

• 1,2 PureTech 130, который оснащается 8-ступенчатой ​​КПП автоматически.

Также новинка будет доступна с новейшим экономичным турбодизельным двигателем 1,5 BlueHDi 130 в сочетании с автоматической коробкой EAT8.

В электрической версии e-C4 X используется электродвигатель мощностью 135 л. и аккумулятор емкостью 50 кВт/ч, емкость которого позволяет проехать на одном заряде до 360 км. Отметка 100 км/ч достигается за 9,7 секунды, а максимальная скорость ограничена на 150 км/ч. Домашняя зарядка типа Wall-Box на 7,4 кВт заряжает батарею за 7,5 часа, а от общественных чарджеров машина может пополнять энергозапас до 80% за 30 минут (максимальная мощность зарядки – 100 кВт).

Новинка будет производиться на заводе Stellantis в Вильяверде в Мадриде, Испания и поступит в продажу на европейские рынки уже осенью этого года. Представительство Бренда в Украине работает над поставкой данного автомобиля в страну в первой половины 2023 года.