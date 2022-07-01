Citroën показав модель, що поєднує хетчбек та кросовер – C4 X та повністю електричний ë-C4 X.

Citroën завжди вигадував оригінальні ідеї, і цього разу не зрадив себе. Новинка не схожа на інші компактні автомобілі, вона поєднує дизайн кросовера з елегантним силуетом фастбека.

З довжиною 4600 мм, нові ë-C4 X і C4 X вписуються в лінійку CITROËN між хетчбеком C4, (довжина 4360 мм), і C5 X (довжиною 4800 мм). Колісна база становить 2670 мм і є такою ж як у C4, оскільки обидва базуються на платформі CMP.

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Та і зовні CITROЁN C4 X багато в чому схожий з С4 – однакова передня частина з характерними Y-подібними оптичними блоками, захисні пластикові накладки на кузові і збільшений кліренс, проте сильно відрізняється нахиленою лінією даху в задній частині, що перетворює новинку на фастбек.

Чіткі лінії даху плавно переходять у подовжений багажник, з легкістю маскуючи 510 літрів корисного об’єму. Ззаду встановлена Y-подібна світлова оптика, яка гармонійно поєднується з головним світлом, а також доповнює замаскований спойлер, що в сумі додає брутальності зовнішності автомобіля. Такий нахил даху забезпечує автомобілю гарний аеродинамічний коефіцієнт Сх – 0,29, а це позитивно впливає на запас ходу та економію палива.

Система підвіски CITROËN Progressive Hydraulic Cushions працює у два етапи залежно від докладених зусиль. При легкому стисканні та розтисканні пружина та амортизатор керують вертикальними рухами разом, без допомоги гідравлічних упорів. Однак наявність гідравлічних упорів дає інженерам CITROËN більше свободи у налаштуванні підвіски для досягнення знаменитого ефекту «чарівного килима», що створює враження, що автомобіль летить нерівною поверхнею.

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Новий інформаційно-розважальний інтерфейс My CITROËN Drive Plus використовує 10-дюймовий HD-екран та використовує систему «віджетів».

Новий інтерфейс також включає розпізнавання голосу та запуск роботи цифрового помічника, який задіюється командою «Привіт, Сітроен». Система розпізнавання голосу зможе розуміти 20 мов, забезпечувати візуальний зворотний зв'язок та реагуючи на значно більшу кількість команд для систем автомобіля, таких як клімат-контроль, аудіосистема та робота з телефоном. Дана система може зберігати до 8 профілів, у кожному профілі може бути до двох смартфонів, а також тепер доступне бездротове підключення. Нові CITROËN ë-C4 X та C4 X оснащені чотирма USB-роз'ємами для зручного заряджання телефону або планшета.

Новий CITROËN C4 X оснащуватиметься перевіреними двигунами внутрішнього згоряння:

• 1,2 PureTech 100 в поєднанні з 6-МКПП;

• 1,2 PureTech 130 , який оснащується 8-ступеневою автоматично КПП.

Також новинка буде доступна з найновішим економічним турбодизельним двигуном 1,5 BlueHDi 130 у поєднанні з автоматичною коробкою передач EAT8.

В електричній версії e-C4 X використовується електродвигун потужністю 135 к.с. та акумулятор ємністю 50 кВт/год, ємність якого дозволяє проїхати на одному заряді до 360 км пробігу. Позначка 100 км/год досягається за 9,7 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 150 км/год. Домашня зарядка типу Wall-Box на 7,4 кВт заряджає батарею за 7,5 години, а від громадських чарджерів машина може поповнювати енергозапас до 80% за 30 хвилин (максимальна потужність зарядки – 100 кВт).

Новинка буде вироблятися на заводі Stellantis у Вільяверді у Мадриді, Іспанія і надійде в продаж на європейські ринки вже в восени цього року. Представництво Бренду в Україні працює над поставкою даного автомобіля в країну в першій половині 2023 року.