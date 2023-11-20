Автомобиль оборудован электромотором мощностью 115 кВт (156 л.с.) и увеличенным запасом хода – до 420 км. Citroen ё-C4 в максимальной комплектации SHINE стоит от 1 261 800 грн ($34 100).

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Новый Citroen ё-C4 SHINE имеет более мощный электромотор, чем предшественник – 115 кВт (156 л.с.) и 260 Нм крутящего момента. Благодаря этому удалось улучшить динамические характеристики новинки – ускорение 0-100 км/ч в 9,2 секунды и максимальная скорость 150 км/ч.

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Помимо увеличения мощности, Citroen ё-C4 также отличается и увеличенным аккумулятором. Если первые версии электромобилей на платформе СМР/е-СМР были оснащены аккумулятором на 50 кВт*ч, то теперь для CITROЁN ё-C4 SHINE использован аккумулятор емкостью 54 кВт*ч с измененным химическим составом: 80% никеля, 10% марганца, 10% кобальта. Такая батарея показывает улучшенную плотность накопления энергии и более длительный срок службы.

Для зарядки аккумулятора используется универсальный зарядный порт Type 2 CCS и встроенное трехфазное зарядное устройство-инвертор мощностью 11 кВт, позволяющее подключаться к различным источникам питания: переменному или постоянному току с различной доступной мощностью. Благодаря этому, Citroen ё-C4 предлагает различные варианты подзарядки: «ночная зарядка» дома от обычной розетки (полный заряд аккумулятора за 11-21 час); "ускоренная зарядка" в офисе или возле торгового центра от настенного устройства типа Wallbox (полный заряд аккумулятора за 5 часов); «Быстрая зарядка» от специальных зарядных станций постоянного тока мощностью до 100 кВт (заряд аккумулятора в пределах 20-80% емкости за 30 минут).



Электромобиль Citroen ё-C4 предлагается в Украине в максимальной комплектации SHINE с таким оборудованием: комплексный пакет «Безопасность» (адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки «Stop&Go», система предупреждения о столкновении «Forward Collision Warning» и экстренное торможение в городском цикле "Advanced Emergency Braking System", система удержания полосы движения "Lane Keeping Assist", система распознавания дорожных знаков, адаптивный дальний свет "High Beam Assist", система распознавания усталости водителя, система контроля "слепых зон", передние и задние датчики парковки, камера заднего вида), фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности передних и задних пассажиров, особенно мягкая подвеска Progressive Hydraulic Cushions, климат-контроль, подогревы передних и задних сидений, бесключевой доступ и запуск двигателя, сенсорный 10-дюймовый экран, навигационная система, проекция Head-Up Display, фары ECO LED, легкосплавные 18-дюймовые колесные диски CAMELIA и многое другое.

В виде опций для Citroen ё-C4 доступно следующее: система полуавтономного вождения Highway Integrated Assist, пакет внешней персонализации Anodised Red, панорамный стеклянный люк с электроприводом, отделка салона Metropolitan Grey (черный текстиль-кожа, ткань серого цвета), задний центральный подлокотник и тому подобное.

Стоимость электромобиля Citroen ё-C4 в максимальной комплектации SHINE – от 1261800 грн.