Автомобільний музей, що збирає дивні та химерні автомобілі, Lane Motor, розташований в Теннессі, час від часу розпродує частину своєї колекції, аби замінити її новими експонатами. Цього разу, на продаж виставили шестиколісний Citroёn Tissier з платформою в задній частині кузова.

Citroёn Tissier - унікальний шестиколісний автомобіль французького виробництва. Названий на честь свого розробника – П’єра Тіссьє, автомобіль базується на частині шасі легендарного Citroёn DS. В 1972 році, французський інженер П’єр Тіссьє розробив і запатентував оригінальну конструкцію задньої підвіски, яку успішно застосував для побудови подовженої версії автомобіля Citroёn DS.

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Прототип був половинкою звичайного DS, у якого після середньої стійки починалася довга вантажна платформа з двома парами маленьких коліс. У 1973 році почалося дрібносерійне виробництво машин з фірмовою підвіскою Тіссьє.

Автомобіль, що виставили на продаж Lane Motor, має шасі Citroёn Tissier, однак кузов запозичений від Citroёn CX – розкішного авто бізнес-класу, яке прийшло на заміну моделі DS, і в 1975 році отримало звання “найкращого автомобіля Європи”.

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Цей автомобіль оснащено 2,5-літровим двигуном під капотом, який споживає паливо в розмірі 7 літрів на 100, тому важко не погодитись, що цей Citroёn є економічнішим, ніж справжня вантажівка. Попри те, що позаду авто має дві осі, авто є передньопривідним.

Це авто називали “французьким Франкенштейном”, і подейкують, що на цій машині можна навіть їхати зі швидкістю 160 км /год. Проте, враховуючи, що вантажопідйомність автомобіля, становить 2500 кг, навряд-чи їзда на такій швидкості це гарна ідея.

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Продавець оголосив ціну за даний екземпляр в 45 000 доларів. Напевно, він точно вартий цих грошей, адже, на перший погляд, авто в чудовому стані, і можна сказати точно, що жоден автомобіль на дорозі не приверне стільки уваги оточуючих, як цей Citroën.