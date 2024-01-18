Автомобильный музей, собирающий странные и причудливые автомобили Lane Motor, расположенный в Теннесси, время от времени распродает часть своей коллекции, чтобы заменить ее новыми экспонатами. На этот раз, на продажу выставили шестиколесный Сітгоёп Tissier с платформой в задней части кузова.

Сітгоёп Tissier - уникальный шести колесный автомобиль французского производства. Названный в честь своего разработчика – Пьера Тиссье, автомобиль базируется на части шасси легендарного Сітгоёп DS. В 1972 году, французский инженер Пьер Тиссье разработал и запатентовал оригинальную конструкцию задней подвески, которую успешно применил для построения удлиненной версии автомобиля Сітгоёп DS.

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Прототип был половинкой обычного DS, у которого после средней стойки начиналась длинная грузовая платформа с двумя парами маленьких колес. В 1973 году началось мелкосерийное производство машин с фирменной подвеской Тиссье.

Автомобиль, что выставили на продажу Lane Motor, имеет шасси Сітгоёп Tissier, однако кузов позаимствован от Сітгоёп CX – роскошного авто бизнес-класса, которое пришло на замену модели DS, и в 1975 году получило звание "лучшего автомобиля Европы".

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Этот автомобиль оснащен 2,5-литровым двигателем под капотом, который потребляет топливо в размере 7 литров на 100, поэтому трудно не согласиться, что этот Citroёn является более экономичным, чем настоящий грузовик. Несмотря на то, что сзади авто имеет две оси, авто является переднеприводным.

Это авто называли "французским Франкенштейном", и говорят, что на этой машине можно даже ехать со скоростью 160 км / ч. Однако, учитывая, что грузоподъемность автомобиля, составляет 2500 кг, вряд ли езда на такой скорости это хорошая идея.

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Продавец объявил цену за данный экземпляр в 45 000 долларов. Наверное, он точно стоит этих денег, ведь, на первый взгляд, авто в отличном состоянии, и можно сказать точно, что ни один автомобиль на дороге не привлечет столько внимания окружающих, как этот Citroën.