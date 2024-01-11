Ferrari F50 - юбилейная модель итальянского бренда. Всего было выпущено 349 серийных автомобилей, однако мало кто знает, что также было разработано 19 предсерийных прототипов. Одно из таких авто выставили на продажу в Великобритании.

Это один из 19 уникальный предсерийных образцов. Этот автомобиль хранился в частной коллекции султана Брунея, и пройдя нескольких временных владельцев, был выставлен на продажу. В 2018 году он получил престижный сертификат Ferrari Classiche, подтверждающий оригинальность всех деталей.

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Как и все уникальные классические Ferrari, этот экземпляр почти не ездил и имеет всего 1900 км пробега на одометре. Несмотря на возраст в 29 лет, авто выглядит как новое, ведь за ним прекрасно ухаживали.

Эта пред серийная F50 имеет определенные отличия, которые отличают ее от серийных образцов: под капотом спорткара отсутствует багажный отсек, а вентиляторы имеют золотой цвет вместо черного.

Также отсутствует табличка с серийным номером и заводской ярлык на правой дверной карте; боковая направляющая сиденья имеет выемку, обитую кожей красного цвета, а торпедо окрашено матовым лаком.

Силовая установка модели такая же, как и на серийных образцах: доработанный двигатель V12 от болида Формулы-1 с увеличенным объемом в 4.7 литра, способный выдавать 520 л.с., и 6-тиступенчатая механическая коробка передач. Однако, на этом экземпляре несколько иная выпускная система.

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Стоимость, которую продавец указал в объявлении на аукционе, не разглашается, однако можно предположить, что она будет начинаться с 4.5 миллионов долларов.