Уникальный Mercedes-Benz Unimog, который имеет кожаный салон, дополнительное освещение и усиленный кузов и подвеску, продадут на аукционе в Скоттсдейле, штат Аризона, который пройдет с 20 по 28 января.

Актер Арнольд Шварценеггер, известный своими главными ролями в серии фильмов “Терминатор”, имел в своей собственности это авто достаточно короткое время. Его замечали за рулем лишь несколько раз, и в 2014 году актер продал это авто со стартовой стоимостью в 210 тысяч долларов.

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Mercedes-Benz выпущен еще в 1977 году, однако он был специально отреставрирован в 2012 году немецкими специалистами из моделей Merex, по специальному заказу актера. Несмотря на свой возраст, авто имеет всего 21 000 км пробега.

Mercedes-Benz получил обновленный салон, рассчитан на двух человек, аудиосистему Blaupunkt, камеру заднего вида, кондиционер, сиденьем с пневматическими опорами и дополнительное освещение.

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Двигатель – шестицилиндровый дизель объемом в 6,4 литра, который, как сообщается, выдает 320 лошадиных сил. В паре с ним работает механическая коробка на 5 ступеней. Внедорожник имеет полный привод, пневматическую подвеску и колеса размером 22-дюйма 445/65.

Кроме того, в центре приборной панели размещена подпись Шварценеггера, который доказывает, что этот автомобиль действительно принадлежал ему. Вместе с авто, в комплекте также есть папка с изображениями, документация и сертификаты для грузовика.

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Продавец автомобиля утверждает, что приобрел указанный Unimog непосредственно у Арнольда Шварценеггера. Сейчас стартовая цена на этот грузовик не объявлена. Однако, судя по тому, что на прошлых торгах его продали с молотка за $273 600, можно предположить что авто значительно прибавило в цене.