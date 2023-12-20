Унікальний Mercedes-Benz Unimog, який має шкіряний салон, додаткове освітлення та посилений кузов й підвіску, продадуть на аукціоні в Скоттсдейлі, штат Аризона, який відбудеться з 20 по 28 січня.

Актор Арнольд Шварценеггер, відомий своїми головними ролями у серії фільмів “Термінатор”, мав у своїй власності це авто досить короткий час. Його помічали за кермом лише декілька разів, і у 2014 році актор продав це авто зі стартовою вартістю у 210 тисяч доларів.

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Mercedes-Benz випущений ще у 1977 році, проте його було спеціально відреставровано у 2012 році німецькими спеціалістами з моделей Merex, за спеціальним замовленням актора. Попри свій вік, авто має всього 21 000 км пробігу.

Mercedes-Benz отримав оновлений салон, розрахований на двох осіб, аудіосистему Blaupunkt, камеру заднього виду, кондиціонер, сидінням з пневматичними опорами та додаткове освітлення.

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Двигун – шестициліндровий дизель об’ємом у 6,4 літра, який, як повідомляється, видає 320 кінських сил. В парі з ним працює механічна коробка на 5 ступенів. Позашляховик має повний привід, пневматичну підвіску та колеса розміром 22-дюйми 445/65.

Крім того, в центрі приладової панелі розміщено підпис Шварценеггера, який доводить, що цей автомобіль справді належав йому. Разом з авто, в комплекті також є тека з зображеннями, документація та сертифікати для вантажівки.

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Продавець автомобіля стверджує, що придбав вказаний Unimog безпосередньо в Арнольда Шварценеггера. Наразі стартова ціна на цю вантажівку не оголошена. Проте, судячи з того, що на минулих торгах її продали з молотка за $273 600, можна припустити що авто значно додало в ціні.