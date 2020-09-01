На торги аукціонного дому Bonhams виставлять рідкісний екземпляр Mercedes-Benz Unimog.

Всюдихід, побудований для потреб німецької армії, 37 років провів за гратами, тому зберігся в максимально оригінальному стані. За автомобіль планують виручити 50-70 тисяч євро.

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Виставлений на продаж «Унимог» відноситься до 406-ї серії, представленої в 1963 році, що випускалася аж до 1988-го. Модифікація називається 406.145 Doppel Kabine (подвійна кабіна) і сама по собі досить рідкісна. По-перше, з 1974 по 1986 рік на заводі Mercedes-Benz в Гаггенау для німецької армії зібрали всього 353 таких всюдихода. По-друге, з них збереглися лише близько 140. А по-третє, близько сотні машин уже зазнали різних доопрацювань і їх цінність в очах колекціонерів впала.

Цей позашляховик, оснащений шестициліндровим дизелем OM32 об'ємом 5,7 літра, шестиступінчастою "механікою" з гидротрансформатором і двоконтурною гальмівною системою, заступив на службу в 1974 році. До 1980-го його використовували в якості аеродромного тягача, а потім комісували і замкнули в ангарі.

Розконсервували всюдихід тільки в 2017-му, попутно отримавши два сертифікати TÜV: для допуску на звичайні дороги і для присвоєння статусу колекційного автомобіля.

Перший Unimog був розроблений в 1946 році як багатоцільовий позашляховик для сільськогосподарських потреб. Він мав повний привід, передній і задній диференціали з блокуваннями і був швидше будь-якої машини подібного класу. Всюдиходи були здатні долати 45-градусні схили і броди глибиною до 1,2 метра.

У січні Unimog U 5023 встановив рекорд висоти сходження для автомобілів, піднявшись до вершини найвищого діючого вулкану на планеті - Охос-дель-Саладо.

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