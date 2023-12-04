Білосніжний Lamborghini Countach 1989 року, який у фільмі належав персонажу Леонардо Ді Капріо, було виставлено на аукціоні Bonhams | Cars який пройшов 25 листопада в Абу-Дабі. І хоч автомобіль і не на ходу, бо за сюжетом фільму він був розбитий, його продали за $2 мільйони.

Легендарна сцена із фільму Мартіна Скорсезе “Вовк з Волл-стріт” зі спорткаром тривала протягом 3 хвилин і дуже сподобалась глядачам. В ній Джордан Белфорт, роль якого виконав Леонардо Ді Капріо, у стані наркотичного сп’яніння намагається відчинити славнозвісні двері-ножиці ногами. Коли герой потрапляє за кермо, він розбиває авто об загорожу, а також пошкоджує припарковані автомобілі.

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Це авто – лімітована версія Countach «25th Anniversary Coupe» побудована на базі модифікації 5000QV із 5,2-літровим двигуном V12 потужністю 455 к.с. Двигун розганяє спорткар до сотні за 4.7 секунди. Таких авто випустили всього 675 і це – останнє з серії.

Минулий рекорд ціни, за яку було продано модель Countach «25th Anniversary Coupe», був встановлений в січні 2023 у США. Тоді лот пішов з молотка за $775 000.

Разом з авто продали в комплекті з костюмом Джордана Белфорта, режисерським кріслом і кінохлопавкою, підписаними Мартіном Скорсезе, Леонардо Ді Капріо і Марго Роббі, двома DVD-дисками з фільмом і сертифікатами справжності.

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Аби надати легендарній автівці пошкоджень, знімальна команда використала вантажівку зі спеціальною платформою. Після завершення зйомок автомобіль зберіг свій автентичний стан. Проте, де саме цей Countach зберігався – невідомо.

Загалом, у фільмі знімались дві автівки, одна з яких у хорошому стані. Ці авто, хоч і трохи, проте відрізняються аеродинамічними елементами в передній частині, тому прискіпливий глядач точно зможе відрізнити який автомобіль використовувався для якого епізоду.

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Як відомо, в розбитому Countach використовувались спеціальні бампери, які поглинають енергію. Це було зроблено за вказівкою Міністерства транспорту США. Вціліле авто має інші, європейські бампери, які є трохи меншими.

Вцілілий екземпляр також планують продати. RM Sotheby’s оголосило, що стартова ціна починається з $1.5 доларів. Торги відбудуться 8 грудня на аукціоні в Нью-Йорку.