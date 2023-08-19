Тест-драйв Lamborghini Diablo 1999 з березневого номера журналу "Car and Driver" за цей рік.

Моя права нога тричі поспіль сильно тупотить по педалі акселератора, коли я вмикаю важіль передач через його важкий зубчастий привід. Позаду нас 5,7-літровий V12 реве, наче розлючені копита і пирхання сотні биків. На швидкості 260 км/год ми проїжджаємо сліпий поворот, і нам доводиться перемикати передачі. У цей момент крихітне заглиблення в асфальті підштовхує передні шини до контакту з накладками на крилах, і в салон проникає запах гуми. Чотири з п'яти органів чуття підтверджують, що ми не спимо.

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Ми штурмуємо звивисті дороги італійського острова Сардинія як гості Automobili Lamborghini. Той факт, що цей крихітний виробник омріяних автомобілів знову має кошти, щоб влаштувати таку вечірку, може означати лише одне - велика, мейнстрімна автомобільна компанія знову взяла в свої руки віжки розлюченого бика з Сант-Агати.

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Так, дійсно, цей колись хиткий виробник ультра-екзотичних автомобілів знову стоїть на міцному фінансовому ґрунті. Востаннє Lamborghini пригощала нас ночеллою (місцевий горіховий лікер) на своїй батьківщині, коли компанія процвітала під корпоративним крилом Chrysler (1987-94). Потім компанію перейняла індонезійська компанія, і стан компанії погіршився, оскільки капітальні інвестиції зменшилися, а дорогоцінні ресурси були перенаправлені на розробку екомобіля для країн третього світу. Скорочення витрат і реструктуризація в 1997 році дещо покращили становище, але проблеми з розробкою нових продуктів виявилися занадто великими для неавтомобільного батька Lambo, тому в липні минулого року компанію придбала Audi.

Натхненням для цієї прогулянки став значно перероблений Diablo 1999 року. Сплячий диявол прокидається в 1999 році з відкритими фарами (запозиченими у великого Nissan 300ZX), які надають лукавої насмішки зовнішності Diablo. Вони також краще освітлюють дорогу, менше важать і створюють менший аеродинамічний опір, ніж старі висувні фари. Нові 18-дюймові композитні диски O-Z Racing - єдина інша зовнішня зміна. Численні доопрацювання конструкції підвищили жорсткість на 10-15 відсотків.

Інтер'єр став набагато привабливішим та гостиннішим як для 1999 року завдяки абсолютно новій панелі приладів з електронно керованими аналоговими датчиками. Метушлива, кнопкова стереосистема Alpine знаходиться поза зоною досяжності, але інші елементи керування розташовані менш ергономічно тупо, ніж у попередніх Diablos. Легкі суцільнолиті сидіння-ковші не мають багато рухів - регулювання обмежуються переднім і заднім положенням і нахилом всього сидіння - але вони забезпечують чудову підтримку і достатній комфорт під час тривалих поїздок.

З часу нашого останнього тесту Diablo були зроблені значні поліпшення. Минулого року неслухняний 5,7-літровий V12 отримав нову систему зміни фаз газорозподілу, розроблену Lamborghini. Перехід відбувається на різних обертах двигуна в залежності від умов водіння і є непомітним.

Також було збільшено підйом клапанів, а впускні та випускні клапани були збільшені (на 1,0 мм та 1,5 мм відповідно). Щоб максимально використати ці покращення, було модернізовано систему впорскування палива, а також контролер двигуна Lamborghini LIE.

Чистий результат? Більш крута крива крутного моменту і збільшення потужності до 530 кінських сил при 7100 об/хв і 448 фунт-футів крутного моменту при 5600 об/хв (у порівнянні з 492 і 428). Чи відчуваєте ви восьмивідсотковий приріст потужності? Чи гарніша Ізабелла Росселліні, коли посміхається?

Lamborghini стверджує, що новий Diablo SV (задньопривідна модель) розганяється до 100 км/год за 3,9 секунди. Це здається розумним, враховуючи, що наш найшвидший задньопривідний Diablo (модель 1991 року з 485 к.с.) розганявся від 0 до 100 км/год за 4,2. Але заява компанії про 4,0 секунди до 62 миль/год для повнопривідного Targa-Top VT здається оптимістичною. Наші комп'ютери підказують, що різниця в продуктивності повинна становити півсекунди або більше.

До речі репліка Lamborghini Diablo виглядає не гірше оригіналу

Максимальна швидкість завжди була козирем Diablo - наш тестовий автомобіль, що розвинув 328 км на годину в 1991 році, залишається найшвидшим серійним автомобілем, який ми коли-небудь тестували в США. Lamborghini заявляє про максимальну швидкість 335 км / год для моделей VT.

Ці цифри є математично правдоподібними, але слід застерегти людей, щоб вони не спробували розвинути таку швидкість у Монтані. Їзду на максимальній швидкості краще залишити для кругових треків з високими берегами, таких як Нардо в Італії, де невелика відцентрова сила може допомогти протидіяти невеликому аеродинамічному підйому, який змушує Diablo ставати легким і кидатися на швидкості. Автомобіль також дуже чутливий до зустрічного вітру.

З грізним завданням "пригальмовувати" всю цю потужність справляється перша антиблокувальна гальмівна система Lamborghini, розроблена спільно з LucasVarity/Kelsey-Hayes. Гальмівний підсилювач, головний циліндр, супорти та ротори були модернізовані для 98-го року. Вони сповільнюють машину так, ніби вона потрапила в тракторну балку, і відчувають невтомність під час ранкової прочуханки.

Максимальна швидкість може бути головною перевагою Diablo, але цей бик почувається як вдома, штампуючи віражі. Крутного моменту достатньо, щоб плавно тягнути на будь-якій передачі з будь-якої швидкості вище 1200 об/хв на холостому ходу двигуна. Величезне зчеплення повного приводу в VT не дозволяє отримати задоволення від ковзання автомобіля на дев'ять десятих на дорогах загального користування, але воно вселяє величезну впевненість на семи або восьми десятих. Гідропідсилювач керма має відповідну вагу і відчувається лінійним і прямим, але він менш комунікабельний, ніж ми очікували - так, ніби Mercedes допоміг з калібруванням. Тим не менш, Diablo відчуває себе досить легко керованим.

Звук двигуна унікальний для Lamborghini. Він набагато більш гортанний, ніж у будь-якого Ferrari - уявіть собі Viper з двома додатковими циліндрами. Шум важко перекричати на повному ходу, але на крейсерських швидкостях звуки комфортні. Підвіска тверда, але не змушує не брязкати кістками завдяки регульованим амортизаторам. Приємною особливістю цих амортизаторів є положення "ліфт", яке допомагає спойлеру з'їжджати з під'їзних пандусів на низькій швидкості.

Для американських покупців, які мріють володіти найкращим екзотичним автомобілем Lamborghini, ціна має становити близько 250 000 доларів за купе SV і 295 000 доларів за VT targa. Звучить дорого? Перефразовуючи слова колишнього боса компанії Лі Якокка, якщо ви можете знайти кращий заводський автомобіль, що розвиває 350 км на годину, купуйте його!

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Технічні характеристики

Lamborghini Diablo 1999

Тип автомобіля: середньомоторний, задньо- або повнопривідний, 2-місний, 2-дверний купе

ЦІНА НА МОМЕНТ ТЕСТУВАННЯ (ОРІЄНТОВНА)

SV купе, $245 000; VT targa, $295 000

ДВИГУН

DOHC 48-клапанний V-12, алюмінієвий блок і головки, впорскування палива

Робочий об'єм: 5707 см3

Потужність: 530 к.с. при 7100 об/хв

ТРАНСМІСІЯ

5-ступінчаста механічна

ЗАЯВЛЕНІ ВИРОБНИКОМ ХАРАКТЕРИСТИКИ

від 0 до 100 км/год: SV: 3.9 сек; VT: 4.0 сек

Максимальна швидкість (drag ltd): SV: 199 миль/год; VT: 208 миль/год

ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ EPA

Місто/магістраль: 10/13 л/100 км