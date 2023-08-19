Тест-драйв Lamborghini Diablo 1999 года из мартовского номера журнала "Car and Driver" за этот год.

Моя правая нога трижды подряд сильно топает по педали акселератора, когда я включаю рычаг передач через его тяжелый зубчатый привод. Позади нас 5,7-литровый V12 ревет, словно разъяренные копыта и фырканье сотни быков. На скорости 260 км/ч мы проезжаем слепой поворот и нам приходится переключать передачи. В этот момент крохотное углубление в асфальте подталкивает передние шины к контакту с накладками на крыльях и в салон проникает запах резины. Четыре из пяти органов чувств подтверждают, что мы не спим.

Также интересно В США продают легендарный Diablo за 150 тысяч долларов

Мы штурмуем извилистые дороги итальянского острова Сардиния как гости Automobili Lamborghini. Тот факт, что этот крохотный производитель взлелеянных в мечтах автомобилей снова имеет средства, чтобы устроить такую вечеринку, может означать лишь одно - крупная, мейнстримная автомобильная компания снова взяла в свои руки вожжи разъяренного быка из Сант-Агаты.

Отправляетесь в путь и забыли положить наличные на карту ? Заезжайте на WOG. Здесь прямо на кассе можно пополнить наличными свою карту, независимо от того, в каком банке она выдана. Рекламная информация

Да, действительно, этот когда-то шаткий производитель ультра-экзотических автомобилей снова стоит на крепкой финансовой почве. В последний раз Lamborghini угощала нас ночеллой (местный ореховый ликер) на своей родине, когда компания процветала под корпоративным крылом Chrysler (1987-94). Затем компанию переняла индонезийская компания и состояние компании ухудшилось, поскольку капитальные инвестиции уменьшились, а драгоценные ресурсы были перенаправлены на разработку экомобиля для стран третьего мира. Сокращение затрат и реструктуризация в 1997 году несколько улучшили положение, но проблемы с разработкой новых продуктов оказались слишком велики для неавтомобильного отца Lambo, поэтому в июле прошлого года компанию приобрела Audi.

Вдохновением для этой прогулки стал значительно переработанный Diablo в 1999 году. Спящий дьявол просыпается в 1999 году с открытыми фарами (заимствованными у большого Nissan 300ZX), которые придают лукавую насмешку облику Diablo. Они также лучше освещают дорогу, меньше весят и создают меньшее аэродинамическое сопротивление, чем старые выдвижные фары. Новые 18-дюймовые композитные диски OZ Racing – единственная другая внешняя смена. Многочисленные доработки конструкции повысили жесткость на 10-15 процентов.

Интерьер стал гораздо более привлекательным и гостеприимным как для 1999 года благодаря совершенно новой приборной панели с электронно управляемыми аналоговыми датчиками. Суетливая, кнопочная стереосистема Alpine находится вне зоны досягаемости, но другие элементы управления расположены менее эргономично тупо, чем у предыдущих Diablos. Легкие цельнолитые сиденья-ковши не имеют много движений – регулировки ограничиваются передним и задним положением и наклоном всего сиденья – но они обеспечивают отличную поддержку и достаточный комфорт во время длительных поездок.

С момента нашего последнего теста Diablo были сделаны значительные улучшения. В прошлом году непослушный 5,7-литровый V12 получил новую систему смены фаз газораспределения, разработанную Lamborghini. Переход происходит на разных оборотах двигателя в зависимости от условий вождения и незаметен.

Также был увеличен подъем клапанов, а впускные и выпускные клапаны увеличены (на 1,0 мм и 1,5 мм соответственно). Чтобы максимально использовать эти улучшения, была модернизирована система впрыска топлива, а также контроллер двигателя Lamborghini LIE.

Чистый результат? Более крутая кривая крутящего момента и увеличение мощности до 530 лошадиных сил при 7100 об/мин и 448 фунт-футов крутящего момента при 5600 об/мин (по сравнению с 492 и 428). Чувствуете ли вы восьмипроцентный прирост мощности? Хорошее ли Изабелла Росселлини, когда улыбается?

Lamborghini утверждает, что новый Diablo SV (заднеприводная модель) разгоняется до 100 км/ч за 3,9 секунды. Это кажется разумным, учитывая, что наш самый быстрый заднеприводный Diablo (модель 1991 с 485 л.с.) разгонялся от 0 до 100 км/ч за 4,2. Но заявление компании о 4,0 секундах до 62 миль/час для полноприводного Targa-Top VT кажется оптимистичным. Наши компьютеры подсказывают, что разница в производительности должна составлять полсекунды или больше.

Кстати говоря реплика Lamborghini Diablo выглядит не хуже оригинала

Максимальная скорость всегда была козырем Diablo – наш тестовый автомобиль, развивший 328 км в час в 1991 году, остается самым быстрым серийным автомобилем, который мы когда-либо тестировали в США. Lamborghini заявляет о максимальной скорости 335 км/ч для моделей VT.

Эти цифры математически правдоподобны, но следует предостеречь людей, чтобы они не попытались развить такую скорость в Монтане. Езду на максимальной скорости лучше оставить для круговых треков с высокими берегами, таких как Нардо в Италии, где небольшая центробежная сила может помочь противодействовать небольшому аэродинамическому подъему, заставляющему Diablo становиться легким и бросаться на скорости. Автомобиль также очень чувствителен к встречному ветру.

С грозной задачей "подтормаживать" всю эту мощность справляется первая антиблокировочная тормозная система Lamborghini, разработанная совместно с LucasVarity/Kelsey-Hayes. Тормозной усилитель, главный цилиндр, суппорты и роторы были модернизированы для 98-го года. Они замедляют машину так, будто она попала в тракторную балку, и испытывают неутомимость во время утренней порки.

Максимальная скорость может быть главным преимуществом Diablo, но этот бык чувствует себя как дома, штампуя виражи. Крутящего момента достаточно, чтобы плавно тянуть на любой передаче с любой скорости выше 1200 об/мин на холостом ходу двигателя. Огромное сцепление полного привода в VT не позволяет получить удовольствие от скольжения автомобиля на девять десятых на дорогах общего пользования, но вселяет огромную уверенность на семи или восьми десятых. Гидроусилитель руля имеет соответствующий вес и чувствуется линейным и прямым, но он менее коммуникабельный, чем мы ожидали – так, будто Mercedes помог с калибровкой. Тем не менее, Diablo чувствует себя достаточно легко управляемым.

Звук двигателя уникален для Lamborghini. Он гораздо более гортан, чем у любого Ferrari – представьте себе Viper с двумя дополнительными цилиндрами. Шум тяжело перекричать на полном ходу, но на крейсерских скоростях звуки удобны. Подвеска жесткая, но не заставляет не звенеть костями благодаря регулируемым амортизаторам. Приятной особенностью этих амортизаторов является положение "лифт", помогающее спойлеру съезжать с подъездных пандусов на низкой скорости.

Для американских покупателей, мечтающих владеть лучшим экзотическим автомобилем Lamborghini, цена должна составлять около 250 000 долларов за купе SV и 295 000 долларов за VT targa. Звучит дорого? Перефразируя слова бывшего босса компании Ли Якокка, если вы можете найти лучший заводской автомобиль, развивающий 350 км/ч, покупайте его!

А вы знали? в Украине продавали оригинальный Diablo 1992 года

Технические характеристики

Lamborghini Diablo 1999

Тип автомобиля: среднемоторный, задне- или полноприводный, 2-х местный, 2-дверный купе

ЦЕНА НА МОМЕНТ ТЕСТИРОВАНИЯ (ориентировочная)

SV купе, $245 000; VT targa, $295 000

ДВИГАТЕЛЬ

DOHC 48-клапанный V-12, алюминиевый блок и головки, впрыск топлива

Рабочий объем: 5707 см3

Мощность: 530 л.с. при 7100 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

5-ступенчатая механическая

ЗАЯВЛЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ХАРАКТЕРИСТИКИ

от 0 до 100 км/ч: SV: 3.9 сек; VT: 4.0 сек

Максимальная скорость (drag ltd): SV: 199 миль/час; VT: 208 миль/час

Топливная экономичность EPA

Город/магистраль: 10/13 л/100 км