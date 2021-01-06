На торги выставлен легендарный Lamborghini Diablo 1991 года выпуска. Автомобиль выпущен всего в 900 экземплярах. На продажу попала машина с заводским номером 362. Ориентировочная цена: $140 000 – $160 000.

Этот Lamborghini Diablo был в одних руках до 2017 года и успел наездить 12 859 миль (20 694 км). После смерти владельца автомобиль подготовили к продаже, потратив на это 20 тыс долларов.

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За эту сумму выполнили монтаж новых стоек дверей, креплений коробки передач, свечей зажигания, форсунок, прокладок головки, клиновых ремней и крышки распределителя. Также список работ включает промывку системы смазки и замену масла, заправку кондиционера, восстановление генератора и четыре новые шины Pirelli. Привод одометра Diablo также был заменен во время ТО.

Lamborghini Diablo оснащався 5,7 литровым V-12 мощностью 485 лошадиных сил, что обеспечивало максимальную скорость в 321 километр в час.

Плохая новость в том, что этот Lamborghini Diablo нельзя легально зарегистрировать в Украине. Ведь местные законы не позволяют первую регистрацию автомобилей, не соответствующих требованиям "ЕВРО-2". Фактически в Украине запрещена первая регистрация авто старше 1995 года выпуска.

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