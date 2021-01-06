На торги виставлено легендарний Lamborghini Diablo 1991 року випуску. Автомобіль випущений усього в 900 екземплярах. На продаж потрапила машина з заводським номером 362. Орієнтовна ціна: $140 000 - $160 000.

Цей Lamborghini Diablo був в одних руках до 2017 року та встиг наїздити 12 859 миль (20 694 км). Після смерті власника автомобіль підготували до продажу, витративши на це 20 тис доларів.

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За цю суму виконали монтаж нових стійок дверей, кріплень коробки передач, свічок запалювання, форсунок, прокладок головки, клинових ременів та кришки розподільника. Також список робіт включає промивання системи змащування та заміну масла, заправку кондиціонера, відновлення генератора та чотири нові шини Pirelli. Привід одометра Diablo також був замінений під час ТО.

Lamborghini Diablo оснащався 5,7 літровим V-12 потужністю 485 кінських сил, що забезпечувало максимальну швидкість у 321 кілометри на годину.

Погана новина у тому, що цей Lamborghini Diablo неможливо легально зареєстровати в Україні. Адже місцеві закони не дозволяють першу реєстрацію автомобілів, які не відповідають вимогам “Евро2”. Фактично в Україні заборонена перша реєстрація авто старше 1995 року випуску.

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