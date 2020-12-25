В Великобритании состоялась нетипичная ДТП – в одном из населенных пунктов столкнулись Lamborghini Aventador SV и Ford Fiesta. Момент удара был зафиксирован как минимум двумя камерами, а кульминацией стало то, что водитель хэтча Ford скрылся из места аварии.

Как пишет CarBuzz, столкновение произошло в тот момент, когда водитель Lamborghini Aventador намеревался повернуть налево на перекрестке после включения сигнала поворота и замедление для безопасного выполнения маневра. Но похоже, что другой автомобилист, который ехал сзади на Ford Fiesta, не обратил внимания на суперкар или, наоборот, отвлекся на его яркую внешность, из-за чего не сбавил скорость и въехал в заднюю часть итальянской машины. Когда он понял, что натворил, то решил скрыться из места происшествия.

Читайте также: Самая дорогая Lamborghini в Украине оказалась под арестом

Теперь владелец Lamborghini ищет виновника аварии и обещает вознаграждение каждому, кто поможет найти водителя “Фиесты”. Из хорошего – машина не сильно пострадала, поэтому вскоре она должна вернуться на дороги. Впрочем, ремонт в любом случае будет недешевым, учитывая, что речь идет о итальянском суперкаре, рыночная стоимость которого составляет около 200 тысяч долларов.