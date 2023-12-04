Белоснежный Lamborghini Countach 1989 года, который в фильме принадлежал персонажу Леонардо Ди Каприо, был выставлен на аукционе Bonhams | Cars который прошел 25 ноября в Абу-Даби. И хоть автомобиль и не на ходу, так как по сюжету фильма он был разбит, его продали за $2 миллиона.

Легендарная сцена из фильма Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-Стрит" со спорткаром длилась в течение 3 минут и очень понравилась зрителям. В ней Джордан Белфорт, роль которого исполнил Леонардо Ди Каприо, в состоянии наркотического опьянения пытается открыть знаменитые двери-ножницы ногами. Когда герой попадает за руль, он разбивает авто об забор, а также повреждает припаркованные автомобили.

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Это авто – лимитированная версия Countach "25th Anniversary Coupe" построена на базе модификации 5000QV с 5,2-литровым двигателем V12 мощностью 455 л.с. Двигатель разгоняет спорткар до сотни за 4.7 секунды. Таких авто выпустили всего 675 и это – последнее из серии.

Прошлый рекорд цены, за которую была продана модель Countach "25th Anniversary Coupe", был установлен в январе 2023 года в США. Тогда лот ушел с молотка за $775 000.

Вместе с авто продали в комплекте с костюмом Джордана Белфорта, режиссерским креслом и кинохлопушкой, подписанными Мартином Скорсезе, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби, двумя DVD-дисками с фильмом и сертификатами подлинности.

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Чтобы придать легендарной машине повреждений, съемочная команда использовала грузовик со специальной платформой. После завершения съемок автомобиль сохранил свое аутентичное состояние. Однако, где именно этот Countach хранился – неизвестно.

В общем, в фильме снимались две машины, одна из которых в хорошем состоянии. Эти авто, хоть и немного, однако отличаются аэродинамическими элементами в передней части, поэтому придирчивый зритель точно сможет отличить какой автомобиль использовался для какого эпизода.

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Как известно, в разбитом Countach использовались специальные бамперы, которые поглощают энергию. Это было сделано по указанию Министерства транспорта США. Уцелевшее авто имеет другие, европейские бамперы, которые немного меньше.

Уцелевший экземпляр также планируют продать. RM Sotheby's объявило, что стартовая цена начинается с $1.5 долларов. Торги состоятся 8 декабря на аукционе в Нью-Йорке.