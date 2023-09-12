Владелец купленного за два миллиона долларов Lamborghini Aventador J отклонил предложение продать суперкар за десять миллионов долларов.

Специальная версия Aventador J впервые появилась на Женевском автосалоне в 2012 году. Это была эксклюзивная модификация, сделанная через год после официальной презентации модели на том же автосалоне. Заказчик захотел иметь автомобиль, непохожий на любой другой.

Поскольку желание клиента превыше всего, то компания Lamborghini исполнила прихоть, создав Speedster задолго до того, как нынешние суперкары, подобные этому, стали популярны.

Через 11 лет после премьеры Aventador J не так часто видели. И вот недавно владелец проехался на этом замечательном автомобиле по улицам Марбельи (Испания), где состоялась очередная вечеринка частного элитного клуба самых роскошных суперкаров.

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На помпезном курорте с его завораживающей береговой линией, ставшей великолепным полотном для фотосессии, Aventador J видели в паре с таким же роскошным, но не столь знаковым Lamborghini Reventon Roadster.

Aventador J выглядит так, словно только что сошел с подиума того Женевского автосалона. В прошлом году обладатель этой роскоши отклонил предложение продать машину за 10 миллионов долларов. Учитывая, что его покупка стоила чуть более 2 миллионов долларов, это указывает на хорошую инвестицию.

Заказчик пожелал иметь Lamborghini, непохожий на любой другой. И получил его. Фото: Lambocars

Одновременно стали известны подробности появления такой версии. Чтобы создать Aventador J в плане заказчика, итальянский автопроизводитель снял крышу и внес изменения в карбоновый монокок. Он также удалил лобовые и боковые окна, установил новую крышку двигателя, сконструировал небольшие ветровые дефлекторы для водителя и пассажира, разработал комплект уникальных 20-дюймовых колес для него.

Кроме того, Aventador J получил привлекательное заднее крыло из углеродного волокна с опорами в виде лебединой шеи и зеркало заднего вида, выступающего из приборной панели.

Также изменения коснулись салона. Здесь красная краска экстерьера продолжается вниз по центральной консоли и через коробку передач. Сюда поставили сиденья из углеродного волокна и гоночные пояса безопасности.