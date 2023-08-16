Поставки электрокара из Сант-Агата-Болоньезе должны начаться в 2028 году.

Компания Lamborghini опубликовала тизер своей первой электрички. На изображении видна обтекаемая крыша, остекление и скругленный капот пока безымянной модели, которая, как уже известно, примет форму гранд-турера с посадочной формулой 2+2.

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По некоторым данным, электрокар оформят с учетом концептуального суперседана Lamborghini Estoque, ожидающего товарного воплощения уже 15 лет. Вместе с тем гран-турер позаимствует некоторые черты у супергибрида Revuelto. Внедорожных способностей Urus у него не будет, что ранее подтвердил генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельманн.

О «технике» информации пока нет. Ожидается, что в основу новинки ляжет разрабатываемая платформа Volkswagen Group - Scalable Systems Platform или SSP, которая предусматривает силовые установки мощностью до 1700 лошадиных сил. Это гораздо больше, чем у Revuelto с 6,5-литровым мотором и тремя электродвигателями, развивающими в сумме 1015 сил. Впрочем, в Lamborghini ранее заявляли, что пока не смогут наделить электромобиль подобной отдачей.

В 2028 году гран-турер войдет в уже полностью электрифицированную линейку Lamborghini. Уже сейчас новые Lamborghini с чистым ДВС не приобрели: последние Huracan с 5,2-литровым V10 раскупили в мае этого года, а в июле закончилась квота на Urus с V8. В следующем году кроссовер-бестселлер выйдет в гибридном варианте, а в 2029 – полностью электрическом.