В этом году дочерняя компания немецкого Volkswagen может впервые изготовить и продать 10 000 роскошных автомобилей, а также иметь хорошие показатели роста прибыли.

Такой результат осторожно намекнул главный исполнительный директор компании Стефан Винкельманн, похваставшись производственными итогами шестимесячной работы. Итальянский бренд с января по июнь продал 5341 автомобиль, что на 4,9% больше, чем за аналогичный календарный период прошлого года.

Выручка за это время выросла на 6,7% и достигла почти 1,42 млрд евро, а операционная прибыль поднялась на 7,2% до 456 млн евро.

Лучшим рынком сбыта техники бренда названы США, где владельцами новеньких машин за полгода стали 1625 человек.

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Стефан Винкельманн подчеркнул, что делать прогнозы нелегко из-за неопределенности на рынке и перепадов с поставками сырья. Однако он верит в достижение продаж 10 000 автомобилей и в этом году это станет "выполнимой целью".

"Это не то, чего мы обязаны достичь, но важно показать, насколько здорова компания и насколько велика готовность клиентов покупать наши автомобили", – поделился прогнозами Винкельманн.

Хорошие полугодовые показатели обусловлены еще и высоким спросом на внедорожник Urus, который стоит около 200 000 евро (219 900 долларов США). В общем же успеху способствовало то, что Lamborghini в последние годы расширила производство, полагаясь на устойчивый спрос со стороны состоятельных людей. В прошлом году они приобрели более 9200 автомобилей и к 10-тысячному показателю теперь рукой подать.

В линейку Lamborghini Huracán в 2023 году добавлена модель Tecnica с мощностью 631 лошадиная сила от 5,2-литрового V-10. Фото: Lamborghini

Напомним, ближайший конкурент Ferrari, чья штаб-квартира находится менее чем в 40 км от Lamborghini, в прошлом году отгрузил более 13 200 автомобилей.

Исполнительный директор компании также поделился планами на перспективу. Ожидается, что для результативного перехода на гибридные и электрические автомобили компания инвестирует в течение четырех лет 1,9 млрд евро. Наверняка будут еще дополнительные инвестиции – планы амбициозные.

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Свою первую полностью электрическую модель Lamborghini планирует выпустить в 2028 году. Уже появилась первая гибридная модель Revuelto. В следующем году модельный ряд станет полностью гибридным: новый Urus и новый спортивный автомобиль заменят Huracan.

Нынешний новый спорткар класса "люкс" Lamborghini Huracan Sterrato будет иметь тираж всего 1499 машин. Цена в Европе на такой роскошный автомобиль достигает под 244 777 евро. Видео Lamborghini