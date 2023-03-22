Lamborghini опубликовала данные о рекордной прибыли за 2022 год, на 56% лучше, чем в прошлом.

В 2022 году бизнес Lamborghini был отличным. Недавно объявленные финансовые результаты итальянского автопроизводителя показывают, что доход составил 2,56 млрд долларов (2,38 млрд евро), что на 22 процента выше, чем в 2021 году. Компания рассказала о 661,19 миллиона долларов (614 миллионов евро) операционной прибыли – 56 процентов прироста по сравнению с 2021 годом.

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«У нас есть возможность действительно сосредоточиться на наших следующих целях, отчасти благодаря нашему 18-месячному списку ожидания, что означает, что мы можем уверенно обдумывать наши будущие цели. Это золотое время для Lamborghini: мы вошли в историю даже тогда, когда мы продолжаем развиваться», – сказал руководитель Lamborghini Стефан Винкельманн.

Ранее в этом году Lamborghini объявила, что в 2022 году она поставила 9233 автомобиля, что на 10 процентов больше, чем в 2021 году. Lambo реализовала 5367 экземпляров Urus, 3113 единиц Huracan и 753 Aventadors.

Соединенные Штаты были крупнейшим рынком для Lamborghini с 2721 поставкой в 2021 году. Материковый Китай, Гонконг и Макао были вторым по величине рынком с 1018 автомобилями. Германия замыкает тройку лидеров, получив 808 моделей.