Lamborghini опублікувала данні про рекордний прибуток за 2022 рік, - на 56% краще, ніж минулого року.

У 2022 році бізнес Lamborghini був чудовим. Нещодавно оголошені фінансові результати італійського автовиробника показують, що дохід склав 2,56 мільярда доларів (2,38 мільярда євро), що на 22 відсотки вище, ніж у 2021 році. Компанія розповіла про 661,19 мільйона доларів (614 мільйонів євро) операційного прибутку – 56 відсотків приросту в порівнянні з 2021 роком.

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«У нас є можливість справді зосередитися на наших наступних цілях, частково завдяки нашому 18-місячному списку очікування, що означає, що ми можемо впевнено обмірковувати наші майбутні цілі. Це золотий час для Lamborghini: ми увійшли в історію навіть тоді, коли ми продовжуємо розвиватися", - сказав керівник Lamborghini Стефан Вінкельманн.

Раніше в цьому році Lamborghini оголосила, що в 2022 році вона поставила 9233 автомобілі, що на 10 відсотків більше, ніж у 2021 році. Lambo реалізувала 5367 екземплярів Urus, 3113 одиниць Huracan і 753 Aventadors.

Сполучені Штати були найбільшим ринком для Lamborghini з 2721 поставкою в 2021 році. Материковий Китай, Гонконг і Макао були другим за величиною ринком з 1018 автомобілями. Німеччина замикає трійку лідерів, отримавши 808 моделей.