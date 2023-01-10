Молодий мільйонер із України прикрасив свій суперкар ялинкою.
Насправді ідея не нова, бо заможні українці неодноразово робили подібні флешмоби.
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Так, наприклад, український власник тюнінгованої Феррарі колесив Лондоном з ялинкою на даху, а минулого року в Одесі катався McLaren з новорічними прикрасами.
Однак, що для українця буденність, то для поляка чи німця – дивина. Тож не дивно, що 22-річний блогер із України, начепивши ялинку на Lamborghini Huracan у Польщі, здивував своєю витівкою тамтешніх жителів.
Нагадаємо, мова йде про Дмитра Хиценко, який вважається одним із наймолодших багатіїв України.