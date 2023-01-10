Молодой миллионер из Украины украсил свой суперкар елкой.

На самом деле идея не нова, потому что состоятельные украинцы неоднократно делали подобные флешмобы.

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Так, например, украинский владелец тюнингованной Феррари колесил по Лондону с елкой на крыше, а в прошлом году в Одессе катался McLaren с новогодними украшениями.

Однако, что для украинца обыденность, то для поляка или немца – странность. Неудивительно, что 22-летний блоггер из Украины, нацепив елку на Lamborghini Huracan в Польше, удивил своей выходкой тамошних жителей.

Напомним, речь идет о Дмитрии Хиценко, который считается одним из самых молодых богачей Украины.