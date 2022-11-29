Суперкар пройшов всього 5 тисяч кілометрів.

Багато хто з українців, які переїхали за кордон, особисто переконалися в тому, що в Україні деякі послуги надаються на більш професійному рівні, ніж в Старому Світі. Та ще й дешевше. Але якщо вже опинився в ЄС – доводиться користуватись їх сервісом та за їх цінами.

Один з прикладів – український блогер Дмитро Хиценко (@khitsa в Інстаграм) оприлюднив інформацію про вартість планового обслуговування своєї Lamborghini Huracan у Польщі.

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Список виконаних робіт та запчастин на офіційному сервісі Lamborghini в Польщі (за даними Дмитра):

Заміна оливи у двигуні — $1400

Заміна мастила в КПП — $2650

Заміна інших рідин — $1700

Замін свічок і фільтрів — $1500

Фарбування+демонтаж/монтаж супортів — $1250

Датчики тиску для коліс і демонтаж/монтаж дисків — $3500

Всього: $12 000



Зазначимо, що пробіг автомобіля на момент цього ТО становив всього 5 тисяч кілометрів.

Звичайно, провести подібне техобслуговування в Україні могли б і хлопці з гаражів. Адже у нас роблять 6-колісні “Гелендвагени” не гірше (а, може, й краще), ніж на заводі у Німеччині. Але в цьому випадку була б втрачена гарантія. А для італійського суперкара це дуже важливо.