Суперкар прошел всего 5 тысяч километров.

Многие украинцы, переехавшие за границу, лично убедились в том, что в Украине некоторые услуги предоставляются на более профессиональном уровне, чем в Старом Свете. Да еще дешевле. Но если уж оказался в ЕС – приходится пользоваться их сервисом и по их ценам.

Один из примеров – украинский блоггер Дмитрий Хиценко (@khitsa в Инстаграм) обнародовал информацию о стоимости планового обслуживания своей Lamborghini Huracan в Польше.

Также интересно Lamborghini раскрыла дизайн нового суперкроссовера.

Список выполненных работ и запчастей на официальном сервисе Lamborghini в Польше (по данным Дмитрия):

Замена масла в двигателе - $1400

Замена смазки в КПП — $2650

Замена других жидкостей - $1700

Замена свечей и фильтров — $1500

Покраска+демонтаж/монтаж суппортов — $1250

Датчики давления для колес и демонтаж/монтаж дисков - $3500

Всего: $12 000



Отметим, что пробег автомобиля к моменту этого ТО составлял всего 5 тысяч километров.

Конечно, провести подобное техобслуживание в Украине могли бы и ребята из гаражей. Ведь у нас делают 6-колесные "Гелендвагены" не хуже (а, может, и лучше), чем на заводе в Германии. Но в этом случае была бы потеряна гарантия. А для итальянского суперкара это очень важно.