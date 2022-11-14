Lamborghini поділилася фото позашляхового Huracan Sterrato, останнього серійного автомобіля, оснащеного класичним двигуном внутрішнього згоряння. У компанії новинку позиціонують як суперкросовер.

Напередодні публічного дебюту на виставці Art Basel у Майамі 30 листопада автовиробник демонструє зовнішній дизайн Huracan Sterrato.

Читайте також: Найвідоміший поціновувач Lamborghini потрапив в страшну аварію

Новий Lamborghini Huracan Sterrato є гібридом суперкара та кросовера. Згідно із заявою компанії, перший суперспортивний автомобіль, розроблений для максимального задоволення від водіння навіть далеко від асфальту на сипучих поверхнях.

Компанія ще не розкриває технічні характеристики, але передбачається, що кросовер Lamborghini отримає концептуальний 5,2-літровий атмосферний двигун V10 потужністю 640 к.с.

Lamborghini також встановила нові чорні колеса з масивними шинами Bridgestone Dueler для покращення якості позашляховика.