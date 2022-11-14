Lamborghini поделилась фотографией внедорожного Huracan Sterrato, последнего серийного автомобиля, оснащенного классическим двигателем внутреннего сгорания. В компании новинку позиционируют как суперкроссовер.

В преддверии публичного дебюта на выставке Art Basel в Майами 30 ноября автопроизводитель демонстрирует внешний дизайн Huracan Sterrato.

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Новый Lamborghini Huracan Sterrato является гибридом суперкара и кроссовера. Согласно заявлению компании, первый суперспортивный автомобиль, разработанный для максимального удовольствия от вождения даже вдали от асфальта на сыпучих поверхностях.

Компания еще не раскрывает технических характеристик, но предполагается, что кроссовер Lamborghini получит концептуальный 5,2-литровый атмосферный двигатель V10 мощностью 640 л.с.

Lamborghini также установила новые черные колеса с массивными шинами Bridgestone Dueler для улучшения качества внедорожника.